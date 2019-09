Salone di Francoforte 2019: tutte le novità della kermesse tedesca

Ancora pochi giorni e si accenderanno i riflettori sul Salone dell'Auto di Francoforte, l’esposizione biennale in cui vengono presentate le principali novità dell’industria automobilistica mondiale.

L’edizione del 2019 sarà la 68ª nella storia della kermesse tedesca che si svolse per la prima volta nel 1951. L’evento, come di consueto inizierà con le due giornate dedicate alla stampa, il 10 e l’11 settembre, mentre dal 12 al 22 settembre, l'esposizione sarà regolarmente aperta al pubblico.

Mai come quest'anno il Salone di Francoforte avrà una fortissima connotazione teutonica: la maggior parte delle case automobilistiche che esporranno le proprie novità, infatti, sono di nazionalità tedesca e molte altre sono controllate da gruppi che hanno sede in Germania.

Salone di Francoforte 2019: dominio tedesco

Grande protagonista sarà il Gruppo Volkswagen che presenterà la sua nuova brand identity oltre alla ID.3, la prima auto 100% elettrica del marchio, insieme agli altri modelli elettrici della famiglia ID., il T-Roc cabrio e il facelift della Tiguan. Tante novità anche da Audi che oltre al concept elettrico off-road AI:Trail, svelerà la A1 Citycarver, la nuova generazione di A4, Q3 Sportback e la nuova generazione di Q7 Mild Hybrid diesel. Nel gruppo facente capo al colosso di Wolfsburg, novità anche da Skoda e SEAT. I cechi presentano in anteprima Citygo-e, la versione 100% elettrica della citycar e il B-SUV Kamiq. Presenti anche la Scala Montecarlo e il facelift di Superb. Gli spagnoli, invece, metteranno in mostra Tarraco FR PHEV e il concept Cupra Tavascan.

Per quanto riguarda BMW si evidenziano l'anteprima mondiale della Serie 1 trazione anteriore, il debutto Serie 3 Touring anche ibrida plug-in 330e, la world premiere di X6 con 6 cilindri benzina e diesel più V8 benzina e la M8 Competition con V8 Biturbo da 625 Cv. Il gruppo bavarese, proprietario del marchio MINI, svelerà inoltre la Mini Cooper SE elettrica.

Non ha certo intenzione di stare a guardare Mercedes-Benz: la casa della Stella esporrà in anteprima il SUV GLB, disponibile anche nella versione a 7 posti, la Classe S modello 560 e ibrida plug-in. Tra le altre verrà presentato anche il modello elettrico EQC 400 4-Matic. Per quanto riguarda le versioni sportive firmate AMG ci sarà il debutto della CLA 45 Shooting brake nelle versioni 387 e 421 Cv e l'anteprima delle A 45 e CLA 45 con 2.0 turbo da 421 Cv. Novità anche da smart, brand del gruppo Mercedes: la popolarissima citycar nelle sue declinazioni fortwo e forfour in versione full electric. Attesa anche per Opel, brand tedesco che fa capo ai francesi di Groupe PSA, che presenterà la nuova Corsa, anche in versione elettrica (Corsa-e) e le nuove Astra e Astra Sports Tourer.

IAA 2019: le novità extra-europee

Tante tedesche ma non solo, anche i costruttori giapponesi sono pronti a stupire: Honda, ad esempio ha trasformato quello che originariamente era un concept a zero emissioni, in un'avveniristica vettura 100% elettrica da 200 km di autonomia, la Honda e. I coreani di Hyundai, invece, presenteranno due anteprime mondiali: la nuova i10 e la concept elettrica "45". Farà il suo debutto anche la nuova Kona Hybrid 1.6 da 141 Cv. In casa Ford debutta la nuova generazione di Kuga e fa il suo esordio il crossover Puma.

Salone di Francoforte 2019: elettrico e ibrido 'contagiano' le supercar

Succulente novità anche per ciò che concerne auto di lusso, supercar e supersportive, anche qui all'insegna dell'ibrido e dell'elettrico. Lamborghini presenta Sián, la sua prima ibrida. Porsche saluta il debutto della sportiva quattro porte 100% elettrica Taycan e svela in anteprima mondiale le nuove Macan Coupé e Cayenne Hybrid plug-in Turbo SE da 680 Cv. McLaren, invece, è pronta a stupire con la nuova GT con motore V8 biturbo 4.0 da 620 Cv