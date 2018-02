Salone di Ginevra 2018, tutti le novità e i dettagli

Ecco tutte le novità del Salone di Ginevra 2018, edizione numero 88. La passerella elvetica continua ad essere una vetrina internazionale con ben 110 anteprime e 180 espositori, 900 modelli, nonostante gli assenti e le novità del settore assorbite dai saloni della tecnologia. Ecco il link ufficiale con qualche informazione per vedere come arrivare, mentre per le novità esposte dall’8 al 18 marzo, sul mercato durante l’anno, eccole tutte qui: dalla A alla Z.

Aston Martin

Nuova Vantage. Per lei design completamente rivisto e sotto al cofano un V8 biturbo da 4.0 litri di origine Mercedes-AMG. Occhio a non incontrarla al semaforo!

Audi

E-Tron Sportback è il primo suv elettrico del brand già pronto a diventare una vera e propria icona del brand. Spinto da un powertrain a zero emissioni e composto da tre motori con potenze comprese tra i 429 e 496 CV. Parola d’ordine tecnologia! Arriva anche la A6 di ultima generazione con sistema di guida semi-autonoma ereditata dalla A7 e dalla A8.

Bentley

Sotto il cofano monta il V8 da 4.0 litri 550 CV di potenza. Secondo la Casa scatta da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi per una velocità massima di 290 km/h. Testare per credere.

BMW

Tra le novità il suv X4 e il restyling della gamma Serie 2 Active Tourer e Serie 2 Gran Tourer con un restyling estetico e tecnologico.

Citroen

Nuova vita alla C4 Cactus. La crossover sarà la prima a montare la nuova sospensione Progressive Hydraulic Cushion (PHC) che in sostanza regala la sensazione di viaggio su un tappeto volante… provare per credere. Altra novità: Berlingo. Ora c’è più spazio a bordo e maggiori soluzioni di modularità. A cambiare è infatti la nuova piattaforma, a cui si aggiunge l’arrivo di 19 funzioni di assistenza alla guida. Benvenuto futuro…

Cupra

Nasce ufficialmente il nuovo marchio Sportivo di Seat. Il primo prodotto al lancio è la Cupra Ateca, un suv ad alte prestazioni.

Ferrari

Debutto per la 488 Pista: è l’erede della 458 speciale, per lei 720 cv, e rispetto al modello di serie, 90 kg in meno e 50 cv in più. Un nuovo benchmark sportivo di riferimento tra le v8 di ultima generazione.

Fiat

Trentesimo anniversario per la Tipo, che quest’anno festeggerà con l’allestimento speciale S-Design: dettagli specifici estetici e propulsori fino a 150 CV di potenza.

Ford

È tempo di rinnovamento per il suv Ford Edge 2018 cambia nella calandra, nei fari e nei paraurti con interni rivisti, dalla plancia al quadro strumenti digitale. Tra le piccole del brand anche la gamma Ka+ si rinnova con una nuova versione crossover: la Ka+ Active.

Hyundai

Quarto atto per Santa Fe che cambia dentro e fuori con un salto di qualità negli interni e una maggiore abitabilità. In questa generazione debutta anche un nuovo pacchetto sicurezza. Nuova protagonista del marchio: Kona elettric, suv e zero emissioni per 470 km di autonomia. 2 tendenze che si uniscono e 2 tipi di motorizzazioni a seconda delle esigenze.

Honda

Tris di anteprime per il primo costruttore di motori al mondo. Debutta in Europa il suv CR-V con motore ibrido, pronto a tagliare fuori le motorizzazioni diesel, il prototipo Neuv che sullo stand proverà a stupire ancora, assieme ai due già scoperti ai saloni precedenti (Sport Ev, Urban Ev), e ancora la Jazz X-road, una soluzione tutto pepe per la piccola citycar…

Jaguar

500 km di autonomia, 400 CV e 700 Nm di coppia. I-Pace è il primo suv elettrico di Jaguar, che fonde sportività e zero emissioni. Pronti al futuro?

Jeep

Eccola arrivare in Europa, dopo il debutto a Los Angeles: la Jeep Wrangler mostra un look rinnovato con un V6 da 3,6 litri sotto al cofano. Attese altre motorizzazioni.

Kia

La Kia è pronta a lanciare la sfida nel segmento di golf con la nuova CEED. Per lei grandi tecnologie e una carrozzeria tutta muscoli. Sullo stand anche una Rio versione GT Line.

Lamborghini

Dopo l’anteprima italiana, è tempo di debutto ufficiale per la Urus. A spingerla c’è il V8 da 4.0 litri con 650 CV e 850 Nm: è uno tra i SUV più potenti al mondo. Impossibile ora non conoscerla!

Land Rover

Per fare un Omaggio alla prima Range Rover della storia, il marchio debutta con la Sv Coupè: sarà il modello più esclusivo della gamma, solo in 999 unità.

Lexus

Il brand premium di Toyota è pronto a entrare nel competitivo segmento delle B-suv con UX: design sofisticato molto simile alle sorelle maggiore e un powertrain ibrido sarà pronta a sfidare i competitor Bmw e Mercedes. Tra le novità anche la sette posti RX L. Spazio a tutte le dimensioni, dunque.

Mazda

Mazda 6 si aggiorna nel design e cresce in contenuti tecnologici. Sullo stand anche la Mazda Kai Concept e la Mazda Vision Coupé Concept. Nel futuro prossimo dei giapponesi non manca lo skyactiv x: un motore termico in grado di consumi da record. Qui si potrà conoscere meglio e toccare con mano.

McLaren

800 CV e 800 Nm per soli 1.198 kg di peso. Il nome del resto non lascia libero spazio all’interpretazione: Senna. Una supercar pensata per la pista e per la strada: solo 500 esemplari.

Mercedes-Benz

Sullo stand della stella carrellata di anteprime: dalla Classe G 2018 che cresce ancora e diventa sempre più sofisticata. Alla Classe A con nuovo sistema multimediale MBUX. Sul fronte AMG, invece, debutta la GT4, la versione a quattro porte della coupé al top della gamma della Stella.

Peugeot

Nuova generazione per la berlina 508 che si andrà a scontrare con Opel Insignia, Volkswagen Passat e Ford Mondeo. Anteprima anche per il Rifter, l’erede del Peugeot Partner.

Renault

Anteprima mondiale per la concept-car EZ-GO: è elettrica, autonoma e connessa, pronta ad illustrare la visione della mobilità urbana del marchio. All’interno dello stesso gruppo, Alpine presenterà alcune novità sulla sua A110. Per Dacia Stepway, invece, sullo stand ci sarà una serie limitata.

Skoda

Anteprima mondiale per la Skoda VISION X che combina metano e propulsione elettrica. Pronta al lancio sul mercato, invece, la nuova Fabia: si tratta del restyling della versione attuale, sul mercato dal 2014.

Ssangyong

Stile accattivante e giovanile. In una parola E-Siv (Electronic Smart Interface Vehicle). È un concept elettrico, ispirato al Korando, pronto ad annunciare le prossime linee del marchio. A fianco sullo stand anche il nuovo pick-up Musso, caratterizzato da una ricca dotazione tecnologica

Toyota

Il ritorno della mitica Supra è uno degli avvenimenti più importanti di quest’anno. La sportiva giapponese, che arriverà entro la fine dell’anno, sarà anticipata a Ginevra da un prototipo. Inoltre, la rassegna sarà occasione per presentare la nuova generazione di Auris e il restyling della Aygo.

Volvo

Debutto ufficiale per l’ultima generazione di V60. L’auto oggi ha un linguaggio stilistico nuovo, così come sorelle e tutti i sistemi di assistenza per una guida semi autonoma. Provare per credere.