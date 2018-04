New York Auto Show, il SUV fa ancora tendenza

Motor Show piccoli, ma di tendenza. Tra i tanti negli Stati Uniti, quello di New York è sempre pronto a gettare le basi per i prossimi trend del mercato. Quali sono le vetture sotto i riflettori in grado di sorprendere questa volta? Ancora i SUV. Ma non tutti.

Una delle grandi novità ad esordire nella grande mela è la nuova Toyota Rav 4. Più spaziosa ma con dimensioni invariate – aumenta il passo –, la quinta generazione del modello debutta con una meccanica e una piattaforma inedita: maggiore è la larghezza e la capienza del vano di carico. Diventa versatile l’abitacolo. Si aggiunge al listino la variante Full Hybrid-Electric, per coniugare livelli di consumi ed emissioni ad una marcia silenziosa e a una reattività eccezionale. Un’esclusiva per il segmento.

Altre novità dall’oriente

Qui, dove design grintosi e poderosi motori fanno da padroni, vuole dire la sua anche la nuova Subaru Forester, attesa in futuro anche in Italia. Per lei uno stile tutto nuovo e un motore turbo benzina da 240 CV – che si affiancherà anche al diesel in Europa -. Dalla Corea, per Hyundai, invece, arriverà presto nella concessionarie il restyling del bestseller Tucson: linee più aggressive e migliori dotazioni tecnologiche... in linea con le nuove sorelle Kona e Santa Fe. Poteva essere altrimenti?

Anche Made In Italy

Grande spazio all’Italia. Maserati tira fuori gli artigli con una Levante Trofeo. Tutti si aspettavano una “Gts”, e invece no. E l'effetto wow è garantito. Motore da otto cilindri a V Ferrari, 3,8 litri da 598 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi: una velocità massima di 300 km/. All’interno rifiniture in carbonio e tappezzeria in pelle Pieno Fiore, con, di serie, l’impianto audio Premium Surround Sound Bowers & Wilkins da 1.280 Watt con 17 altoparlanti. All’esterno, un paraurti più aggressivo, cerchi da 22’’, nuove prese d’aria e modanature laterali. A completare il quadro della Levante Trofeo i 4 scarichi posteriori… Già siamo pronti a sentirla ruggire in Europa.

