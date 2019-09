Scooter a tre ruote: i migliori modelli sul mercato

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli scooter e dopo esserci occupati dei migliori modelli 125 e con alimentazione elettrica, scopriamo oggi quali sono i più interessanti modelli a 3 ruote.

Una categoria resa famosa dal noto Piaggio MP3, più sicura rispetto ai tradizionali scooter grazie alla presenza delle due ruote anteriori che raddoppia la superficie di contatto con l’asfalto.

Ruote anteriori che garantiscono una migliore stabilità sia quando il fondo è sconnesso, sia in frenata. Questi mezzi hanno anche una migliore tenuta di strada in condizioni di scarsa aderenza, come ad esempio sul pavé, su fondo bagnato, sul brecciolino e sulle rotaie.

Inoltre nonostante la ruota in più, questi scooter vantano la stessa agilità dei mezzi tradizionali e sono anche in grado di stare in piedi da soli, senza l’uso del cavalletto. Una funzione che può risultare comoda quando si parcheggia o quando si è fermi al semaforo.

Caratteristiche che rendono questi mezzi particolarmente adatti non solo in città, ma anche per i principianti delle due ruote.

Piaggio MP3 300 HPE Sport

Iniziamo la nostra rassegna dal Piaggio MP3 300 HPE Sport; uno scooter a tre ruote dal look moderno ed aggressivo, spinto da un motore 300 cc, con una potenza di 26 CV. Un modello dotato, inoltre, di luci a Led e display LCD. Ricordiamo, inoltre, la raffinata sospensione a quadrilatero articolato con ruote anteriori da 13” e posteriore da 14”. Infine l’impianto frenante con ABS e doppio disco anteriore da 258 mm.

Concludiamo con il prezzo di listino del Piaggio MP3 300 HPE Sport di 6.899 euro.

Peugeot Metropolis

Proseguiamo con il Peugeot Metropolis. Uno scooter a tre ruote spinto dal motore monocilindrico da 399 cc progettato e costruito interamente da Peugeot, capace di raggiungere 35,6 cv di potenza a 7.250 giri e 38,1 Nm di coppia, per un consumo dichiarato di 25,6 km/litro. Uno scooter che vanta anche un’elevata capacità di carico, una raffinata sospensione anteriore e tecnologie di ultima generazione come l’avviamento Keyless.

Il Peugeot Metropolis è acquistabile a partire da 9.190 euro.

Yamaha Tricity

Anche Yamaha propone uno scooter a tre ruote; si tratta del modello Tricity equipaggiato con un motore monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, con una cilindrata di 155cc. Propulsore capace di 11,1 kW (circa 15 Cv) a 8.000 giri, con 14,4 Nm di coppia e consumi di appena 39 km/litro. Un modello che per dimensioni ricorda più un normale scooter a due ruote, dotato inoltre di pedana piatta ed un ampio vano sottosella. Manca, infine, il blocco della sospensione anteriore e come su uno scooter tradizionale è necessario utilizzare il cavalletto durante il parcheggio.

Yamaha Tricity è acquistabile al prezzo di 4.390 euro.

Quadro QV3

Concludiamo la nostra rassegna con il Quadro QV3; uno scooter a tre ruote dotato di un motore monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole con una cilindrata di 346 cc, una potenza massima di 21,2 kW e consumi di 4,1 l/100 km. Ricordiamo, inoltre, la raffinata sospensione anteriore idraulica denominata HTS, le ruote anteriori da 14″ e lo spazioso vano sottosella, che può contenere due caschi demi jet.

Quadro QV3 è acquistabile al prezzo di listino di 8.290 euro.

