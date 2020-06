SEAT pronta a svelare la nuova versione di Ateca

SEAT si prepara a svelare la nuova veste del fortunato crossover Ateca con l’introduzione della versione 2020. La nuova vettura vede accrescere le proprie caratteristiche di SUV compatto grazie a un rinnovamento generale e a un aspetto più emozionale (sia all’esterno, sia all’interno dell’abitacolo), una user experience completamente connessa, maggiori livelli di sicurezza e comfort e ancor più efficienza. A partire dalla sua introduzione nel 2016, sono state vendute oltre 300.000 unità di SEAT Ateca, un enorme traguardo per il SUV compatto; ora, il marchio evolve la vettura per renderla ancor più attraente agli occhi dei clienti. La presentazione ufficiale è prevista per il 15 giugno.