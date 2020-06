SEAT presenta Ateca 2020: il nuovo model year rinnova lo slancio a una storia di successi

Con il lancio della versione 2020, SEAT regala una boccata d’aria fresca al modello di successo Ateca. Il restyling si baserà sulle caratteristiche distintive del SUV compatto, a cui si aggiungeranno un look nuovo e più emozionante sia all’interno sia all’esterno, una connettività completa, un livello più alto di sicurezza e comfort e una maggiore efficienza.

Quando è stata lanciata sul mercato per la prima volta, la SEAT Ateca ha aperto nuovi orizzonti sul mercato dei SUV compatti. Il modello, un SUV perfetto per la vita urbana, è spazioso, pratico e versatile, con uno stile unico nel suo genere. Anche la nuova versione può vantare il carattere grintoso, il design accattivante e la personalità dinamica della precedente.

Progettata e sviluppata a Barcellona, la SEAT Ateca è prodotta a Kvasiny (Repubblica Ceca). Darà ulteriore slancio alla gamma dei SUV del Marchio spagnolo, un segmento fondamentale per il costante successo della SEAT, poiché dal suo lancio nel 2016, sono state vendute oltre 300.000 SEAT Ateca. Un grande risultato per il SUV compatto.

La nuova SEAT Ateca 2020 introduce un’evoluzione a livello di design nel SUV compatto. Il linguaggio di design esterno più emozionante e gli interni rivisitati regalano al modello un carattere più deciso, sottolineato dal frontale più grintoso, tipico del nuovo linguaggio stilistico SEAT.

La nuova SEAT Ateca integra diverse tecnologie per l’illuminazione, tra cui i fari anteriori full LED e le luci posteriori a LED di serie, oltre agli indicatori di direzione dinamici.

Completamente connessa

La nuova SEAT Ateca è una vettura completamente connessa che integra la connettività sia in-car (funzioni e servizi online; Full Link con accesso wireless ad Android Auto e a CarPlay), sia out-car con SEAT CONNECT. Grazie al riconoscimento vocale (tramite la frase di attivazione “Hola Hola”), gli utenti possono inoltre interagire con il nuovo sistema di infotainment da 9,2” usando un linguaggio spontaneo.

Sicurezza e comfort in primo piano

Con l’Adaptive cruise control predittivo, il Pre-Crash Assist, l’Emergency Assist, il Travel Assist e il Side and Exit Assist, la nuova SEAT Ateca combina i sistemi di assistenza alla guida più avanzati per offrire la massima protezione in qualsiasi situazione, diventando una delle vetture più sicure e comode del suo segmento. Inoltre, la SEAT Ateca vanta un nuovo equipaggiamento comfort che comprende, per esempio, volante riscaldato, Climacoat (parabrezza all-weather con un rivestimento invisibile) e Trailer Assist.

Allestimenti perfetti per ogni stile di vita

La nuova SEAT Ateca 2020 porta una ventata d’aria fresca con l’introduzione dell’allestimento XPERIENCE, che si va a sommare alle linee Reference, Style e FR. Il nuovo allestimento XPERIENCE regala alla nuova SEAT Ateca maggiore robustezza e un carattere più adatto all’off-road.

Propulsori ottimizzati

La nuova SEAT Ateca è disponibile in una gamma di propulsori nuovi e ottimizzati, sia a benzina (TSI), sia Diesel (TDI), in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente grazie alle emissioni inferiori rispetto alle versioni precedenti.

Una pluripremiata storia di successi

La SEAT Ateca continua a raccogliere successi in un mercato altamente competitivo: quasi 100.000 esemplari sono stati venduti nel 2019, finora l’anno migliore per il SUV compatto. Dal suo lancio nel 2016, sono stati venduti oltre 300.000 esemplari. Progettata e sviluppata a Barcellona (Martorell), la nuova SEAT Ateca sarà prodotta a Kvasiny (Repubblica Ceca).

Gallery