SEAT presenta Ibiza e Arona in versione BeatsAudio

Urbane e con uno spirito giovanile. Si contraddistinguono così le nuove SEAT Ibiza e Arona, in versione Beats by Dr. Dre, il marchio che ha cambiato il modo di ascoltare la musica.

SEAT e Beats hanno iniziato la loro collaborazione lo scorso anno, offrendo BeatsAudio come equipaggiamento a richiesta per i modelli Mii, Ibiza, Arona, Leon e Ateca. E la collaborazione prosegue ora con il lancio di due nuove versioni dei modelli più giovanili e urbani del Marchio spagnolo, Ibiza e Arona Beats.

I due nuovi modelli saranno disponibili in un colore carrozzeria completamente nuovo per il Marchio, il Magnetic Tech. La gamma colori, cinque in totale, comprende inoltre l’arancio Eclipse, l’argento Urban, il nero Midnight e il bianco Nevada. La Arona Beats sarà inoltre disponibile in tre differenti combinazioni bicolor: carrozzeria in colore bianco Nevada e tetto a scelta tra nero Midnight, arancione Eclipse e Magnetic Tech.

Il sistema audio premium BeatsAudio che montano le Ibiza e Arona Beats vanta un sistema a 8 canali con amplificatore da 300 watt, un processore di segnale digitale e 7 altoparlanti premium, due tweeter nel montante A e due woofer nelle portiere anteriori, due altoparlanti di banda larga nel posteriore e un subwoofer integrato nello spazio del ruotino di scorta, che canalizza il suono verso l’interno dell’abitacolo.

La SEAT Ibiza Beats sarà disponibile in tre motorizzazioni benzina e tre diesel. La gamma benzina partirà dal 1.0 MPI 75 CV, il 3 cilindri 1.0 TSI da 95 o 115 CV. Tutte le versioni benzina saranno abbinate al cambio manuale, e la versione da 115 CV sarà disponibile anche con il cambio DSG a doppia frizione. Per quanto riguarda l’offerta motori Diesel, la SEAT Ibiza sarà disponibile con il 1.6 TDI da 80, 95 o 110 CV abbinati al cambio manuale o, nel caso del propulsore da 95 CV, al cambio DSG 7 rapporti.

Come per la Ibiza, anche la Arona Beats sarà disponibile con il motore 1.0 TSI 95 CV abbinato al cambio manuale a 5 rapporti. Successivamente, verrà introdotta anche la versione 1.0 TSI 115 CV, disponibile sia con il cambio manuale a 6 rapporti, sia con il DSG a 7 rapporti.

Per quanto riguarda la scelta dei propulsori Diesel, l’efficiente e affidabile 1.6 TDI sarà disponibile nella versione da 95 CV con cambio manuale 5 rapporti o cambio DSG 7 rapporti, mentre il 115 CV sarà proposto con il cambio manuale a 6 rapporti. La Ibiza e Arona Beats arriveranno sul mercato nell’ultimo trimestre del 2018.