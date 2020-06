SEAT presenta SEAT MÓ, il nuovo marchio di mobilità urbana

SEAT ha inaugurato ufficialmente CASA SEAT con un evento tenutosi nel rispetto di tutte le dovute misure di salute e sicurezza, con la partecipazione di autorità e rilevanti realtà imprenditoriali catalane e spagnole. In questo contesto, la casa automobilistica ha annunciato la creazione di SEAT MÓ, il suo nuovo marchio di mobilità urbana.

Dopo l’inaugurazione virtuale dello scorso 4 giugno, CASA SEAT ha aperto oggi, per la prima volta, le porte al pubblico. Carsten Isensee, Presidente di SEAT, ha inaugurato l’evento sottolineando l’importanza di questo nuovo spazio come sede dell’Azienda nel cuore di Barcellona. “CASA SEAT è molto più che un omaggio alle nostre origini. Questo edificio iconico è anche il luogo da cui guardiamo il futuro. La nostra sede nel cuore di Barcellona, che intendiamo convertire in un hub di mobilità urbana di riferimento” ha condiviso il Presidente.

A seguire, è intervenuta in videoconferenza Teresa Ribera, IV Vicepresidente del Governo e Ministro della Transizione Ecologica e di Sviluppo Demografico, e successivamente, da CASA SEAT, Àngels Chacón, Consigliera di Affari e Conoscenze della Generalitat della Catalogna, e Ada Colau, Sindaco di Barcellona.

Diverse autorità e personalità come Javier Godó, Presidente del Gruppo Godó, il Presidente di CaixaBank, Jordi Gual, il Presidente dell’FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, il Presidente di Agbar, Ángel Simón, il Consigliere delegato di Saba, Josep Martínez Vila o Dr. Bonaventura Clotet, tra gli altri, hanno visitato i diversi spazi di CASA SEAT, il nuovo hub di mobilità urbana dell’Azienda. Wayne Griffiths, Vicepresidente Vendite e Marketing di SEAT e CEO di CUPRA, ha annunciato in quest’occasione in anteprima mondiale la creazione di SEAT MÓ, la nuova marca dedicata allo sviluppo della strategia di mobilità urbana centrata su prodotti e servizi di micromobilità, inclusi SEAT MÓ eScooter 125 e SEAT MÓ eKickscooter 65.

“Con SEAT MÓ vogliamo rendere la mobilità individuale accessibile per tutti e CASA SEAT sarà il suo centro di operazioni. Barcellona sarà il laboratorio di prove per lo sviluppo di soluzioni di mobilità urbana da esportare al resto del mondo”, ha condiviso Griffiths.

Il percorso si è concluso nella zona dove clienti e visitatori potranno configurare la propria SEAT e nel CUPRA Garage, dove i presenti hanno potuto vedere CUPRA Formentor, primo modello 100% CUPRA prodotto nello stabilimento di Martorell quest’anno e arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

SEAT MÓ: verso una mobilità urbana elettrica

Durante l’ultima edizione dello Smart City Expo World Congress, SEAT aveva già annunciato la creazione di un’unità strategica di business dedicata alla mobilità urbana, che assume ora un’identità propria. L’azienda ha presentato il nuovo monopattino SEAT MÓ eKickScooter 65 e il SEAT MÓ eScooter 125, il primo scooter SEAT 100% elettrico dei suoi 70 anni di storia, che offre inoltre un modello specifico per servizi di mobilità condivisa. In questa direzione, la Casa ha confermato oggi l’attivazione di un servizio di motosharing elettrico nella Ciudad Condal a partire da luglio.

Lucas Casasnovas, Responsabile di SEAT MÓ, ha condiviso che “SEAT MÓ eScooter 125, insieme a SEAT MÓ eKickScooter 65 e l’ingresso nel mondo del motosharing, dimostrano la nostra scommessa per adattarci alle nuove necessità di città e cittadinanza, tramite soluzioni di micromobilità efficienti e sostenibili”.

Ulteriori informazioni su SEAT MÓ eScooter 125 e SEAT MÓ eKickScooter 65 sono disponibili nel comunicato stampa di prodotto “Presentazione mondiale di SEAT MÓ eScooter 125 e SEAT MÓ eKickScooter 65”, correlato al presente testo.

Uno spazio per ridisegnare la mobilità del futuro

Ubicata nel pieno centro di Barcellona, nella confluenza tra Paseo de Gracia e Avenida Diagonal, CASA SEAT è un tributo del marchio alla città che l’ha vista nascere 70 anni fa. Questo spazio nasce con l’ambizione di convertirsi in un hub di mobilità urbana e, così facendo, affrontare le sfide attuali attraverso la co-creazione di soluzioni insieme a diversi attori. Al fine di promuovere l’incontro e l’interscambio di idee, CASA SEAT offrirà un programma di attività che include dibattiti, workshop e svariate espressioni culturali legate ai temi della mobilità, sostenibilità, tecnologia e l’impresa, tra gli altri.