SEAT lancia Leon Black Edition, versione esclusiva che coniuga design e sportività

In attesa dell’arrivo della SEAT Leon di quarta generazione, la casa spagnola rinnova l’offerta della propria bestseller rendendola ancor più appetibile e ricca di contenuti.

Tra le novità proposte a listino, a spiccare, senza dubbio, è la nuova Leon Black Edition, concepita come vero e proprio allestimento che arricchisce ulteriormente il già top di gamma FR (con cui condivide l’offerta in termini di propulsori e dotazioni di serie). L’obiettivo? Conferire a Leon una caratterizzazione estetica ancor più marcata, con dettagli di qualità e dotazioni di pregio che arricchiscono ulteriormente l’offerta della compatta di Barcellona.

Oltre alle dotazioni di serie già previste per Leon FR, tra cui spiccano Full LED e illuminazione interna a LED, Media System Plus con schermo da 8” a colori, volante multifunzione sportivo con leve del cambio (in presenza di cambio DSG), SEAT Drive Profile (disponibile per tutte le motorizzazioni tranne 1.0 TSI, 1.5 TGI a metano e 1.6 TDI) e cielo abitacolo nero, il nuovo ed esclusivo allestimento offre di serie sedili sportivi in Alcantara, cerchi in lega da 18” Performance Sport Black (cerchi da 17” Dynamic Sport Black per 1.0 TSI e 1.6 TDI), tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico e, inoltre, dettagli come calotte, specchietti e griglia frontale in colore nero brillante, così come i mancorrenti al tetto (per la Sportourer ST).

La SEAT Leon Black Edition è disponibile nelle due versioni di carrozzeria, hatchback e Sportourer ST, ed è configurabile in abbinamento a tutti i propulsori disponibili. La principale novità è costituita dall’introduzione del 2.0 TDI 150 CV abbinato al cambio DSG 7 rapporti, che si unisce alla versione con cambio manuale a 6 rapporti (per la versione 5 porte) e al 1.6 TDI 115 CV con cambio manuale 5 rapporti. Per le versioni benzina TSI, l’offerta comprende il 1.0 TSI 115 CV con cambio manuale, il 1.5 Eco TSI 130 CV con cambio manuale e il 1.5 Eco ACT TSI 150 CV con cambio DSG 7 rapporti.

Ma la nuova SEAT Leon Black Edition può essere abbinata anche alla nuova motorizzazione a metano 1.5 TGI 130 CV con cambio DSG, in grado di unire una caratterizzazione estetica marcatamente sportiva alla scelta di un propulsore imbattibile in termini di costi di rifornimento e consumi. La nuova Leon Black Edition è disponibile a un prezzo promozionato a partire da 21.100 euro per la versione hatchback e 21.850 euro per la versione familiare Sportourer ST.