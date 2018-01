SEAT presenta nuova Alhambra FR Line, monovolume dal look sportivo

Seat, con l'inizio del 2018 ha introdotto nella propria gamma modelli una nuova versione, dal look ancora più dinamico e sportivo, del monovolume Alhambra: la FR Line. La nuova versione diventa il top di gamma con cui il Marchio di Barcellona intende rispondere alle esigenze di una clientela che predilige spaziosità e comfort, senza dover rinunciare nel contempo alla dimensione estetica e a un'immagine più dinamica di monovolume, con nuove e interessanti dotazioni aggiuntive a disposizione.

Tra i principali elementi estetici esterni che contraddistinguono la nuova versione vi sono i cerchi in lega da 18" Akira Grey, la profilatura laterale nera, gli specchietti esterni Atom Grey e il logo FR Line sulla griglia frontale; gli elementi di design che caratterizzano l'interno della nuova versione sono i sedili in Alcantara di colore nero con cuciture rosse, il volante e il pomello del cambio in pelle con le cuciture rosse e il logo FR, il battitacco in alluminio e il guscio per la chiave personalizzato con il logo FR Line.

La gamma motori disponibili comprende la versione 2.0 TDI CR 115 CV abbinata al cambio manuale, il 2.0 TDI CR 150CV abbinata alla trazione 4Drive o al cambio DSG, così come il 2.0 TDI CR 184 CV con DSG e, a scelta, la trazione anteriore o 4Drive. In termini di dotazioni di serie, la Alhambra FR Line offre i cerchi in lega da 18", le sospensioni sportive, il navigatore satellitare, il park assist, il sistema Kessy, le porte posteriori e il portellone ad apertura elettrica, i sedili sportivi rivestiti in Alcantara, il Climatronic a tre zone e la luce nel vano piedi.

Tra gli equipaggiamenti disponibili su richiesta, oltre alla vernice della carrozzeria spiccano il sistema SEAT Full Link, il DAB, il dispositivo di traino orientabile meccanicamente ed estraibile elettricamente, il tetto panoramico apribile elettricamente, gli airbag laterali per i sedili esterni della seconda fila, l'antifurto volumetrico con sensore d'inclinazione, i sedili per bambini integrati nella seconda fila, i fari anteriori Bi-xeno, Adaptive Front-Lighting System e i lavafari, il Cargo Pack (sistema per la gestione bagagli che comprende rete divisoria e rete vano bagagli), il Chromo Pack (che comprende i mancorrenti al tetto cromati e le rifiniture cromate ai finestrini), il portellone elettrico con sistema "handsfree", il Safety Pack con telecamera multifunzione (che include il sistema per il mantenimento della corsia "Lane Assist", il sistema di lettura e riconoscimento dei segnali stradali "Traffic Sign Recognition" e il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco "Blind spot detection"), il Techno Pack (che include presa elettrica da 230V e specchietto lato passeggero con funzione cordolo), il Winter Pack (con sistema di riscaldamento sedili anteriori con regolazione separata, ugelli lavavetro anteriori riscaldabili e lavafari) e, infine, il dispositivo di assistenza abbaglianti, per rendere la vettura ancora più completa.

Le nuove versioni sono già ordinabili, con prezzi a partire da 38.500 euro (2.0 TDI CR 115 CV), fino ai 45.500 euro della versione 2.0 TDI CR 184 CV DSG e trazione 4Drive. La nuova versione FR Line presenta un salto prezzo da 1.200 euro rispetto alla versione Advance, includendo dotazioni aggiuntive del valore di 1.850 euro, quindi con un vantaggio cliente pari a 650 euro.