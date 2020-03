SEAT Tarraco FR e Ateca FR Black Edition: design sportivo e ricercatezza

Il design sportivo è un elemento sempre più decisivo nel processo di scelta della vettura da parte del cliente, in quanto la sportività, oggi, non è percepita soltanto in relazione alle prestazioni di guida della vettura, ma si abbina all’esclusività delle linee e alla ricercatezza degli elementi di design che la contraddistinguono.

Questi aspetti caratterizzano sempre più la gamma del marchio, divenendo fattori determinanti del successo dei modelli SEAT. In quest’ottica e con l’obiettivo di rispondere ai desiderata dei clienti, la Casa di Barcellona presenta due nuove versioni di Ateca e Tarraco, che ne esaltano eleganza e feeling sportivo.

SEAT Tarraco FR

SEAT ha introdotto a listino la Tarraco FR, versione sportiva del più grande tra i SUV del marchio, che va ad arricchirne la gamma di allestimenti già disponibili. All’esterno, Tarraco FR è caratterizzata da passaruota più ampi, spoiler al tetto, nuovo design degli estrattori posteriori e cerchi da 19” o da 20” con design dedicato. Per la versione FR debutta inoltre un nuovo colore esclusivo, il Cosmo Grey. Un ulteriore tocco di stile è rappresentato dalla nuova firma Tarraco sul portellone, in rilievo e con il “lettering” in grafia a mano, che aggiunge ricercatezza al design degli esterni. Un dettaglio, questo, che d’ora in poi caratterizzerà Tarraco in ogni sua versione.

In merito al design degli interni, tra gli elementi che caratterizzano l’abitacolo spicca sicuramente il nuovo volante multifunzione in pelle, che debutta proprio con la versione FR di Tarraco e sarà successivamente introdotto su tutti gli altri allestimenti del modello nel corso dei prossimi mesi. Inoltre, i sedili anteriori supersportivi Bucket in tessuto con rifiniture in PVC (di serie sulla versione FR) e la pedaliera in alluminio conferiscono all’abitacolo un aspetto dinamico che distingue Tarraco dagli altri modelli del segmento.

Per quanto riguarda le dotazioni di serie disponibili per il nuovo allestimento, SEAT Tarraco FR include, tra le altre, sistema di navigazione con display touch da 8”, park assist, sistema di accesso Kessy entry, SEAT Drive Profile per la selezione del profilo di guida e cruise control adattivo.

Con l’arrivo della versione FR, la gamma del SUV grande targato SEAT si compone ora di quattro allestimenti: Style, per i clienti che ricercano spazio e sicurezza a un prezzo accessibile, Business, per i clienti che desiderano aggiungere dotazioni di alto livello e funzionalità, Xcellence, per chi punta a eleganza e ricercatezza e infine FR, per i clienti che, oltre allo spazio, apprezzano doti di guida dinamiche e sportività nella vettura che li accompagna nella vita di ogni giorno.

SEAT Tarraco FR è disponibile in una gamma di propulsori che include tre motorizzazioni benzina (1.5 TSI 150 CV abbinato al cambio manuale o DSG e 2.0 TSI 190 CV 4Drive con DSG) e tre Diesel (2.0 TDI 150 CV, 2.0 TDI 150 CV 4Drive e DSG e 2.0 TDI 190 CV 4Drive DSG), con prezzi che partono da 36.250 Euro chiavi in mano.

SEAT Ateca FR Black Edition

Anche la gamma di Ateca, il primo dei SUV Created in Barcelona, si arricchisce di un nuovo allestimento speciale. SEAT presenta Ateca FR Black Edition, che offre ai clienti il massimo in termini di eleganza e performance su strada. Questa nuova versione nasce sulla base dell’allestimento FR, da cui eredita l’ampia offerta motori e i principali contenuti tecnologici, e si propone come versione top di gamma per il suo design distintivo e fuori dagli schemi.

Oltre agli equipaggiamenti già previsti per la versione FR di SEAT Ateca, la versione speciale Black Edition include cerchi in lega Aneto Black da 19”, griglia, cornice anteriore e specchietti esterni in colore nero e bocchette di aerazione, pomello della leva del cambio, cornice del sistema d’infotainment e maniglie delle portiere anteriori in colore nero lucido. Dotazioni che si aggiungono al ricco contenuto di serie dell’allestimento FR, tra cui spicca il sistema di navigazione con display touch da 8”, fari full LED, sedili in Ultra microfibra Dinamica nera, mancorrenti al tetto neri e vetri posteriori oscurati.

SEAT Ateca FR Black Edtition sarà disponibile in 7 diverse motorizzazioni, di cui tre a benzina (1.5 TSI 150 CV, 1.5 TSI 150 CV DSG e 2.0 TSI CV 4Drive DSG) e 4 Diesel (2.0 TDI 150 CV, 2.0 TDI 150 CV DSG, 2.0 TDI 150 CV 4Drive DSG e 2.0 TDI 190 CV 4Drive DSG), a partire da 30.450 Euro chiavi in mano.