Via alla produzione di SEAT Tarraco nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg

Lo stabilimento Volkswagen di Wolfsburg, per la prima volta in 20 anni, produce un modello di un'altra marca del gruppo: la Seat Tarraco. Il SUV spagnolo, progettato e sviluppato a Barcellona, sfrutta le sinergie rese possibili dalla piattaforma di produzione MQB. A Wolfsburg, la Tarraco condividerà una linea di produzione con i modelli Volkswagen Tiguan e Touran. Questo passo verso la produzione multimarca aumenterà la capacità del principale impianto produttivo di Volkswagen.

La produzione della Tarraco a Wolfsburg rientra nel "Patto per il futuro" concluso da Volkswagen e il consiglio aziendale alla fine del 2016, un programma a lungo termine finalizzato a migliorare la redditività economica del marchio Volkswagen e porre solide basi per il futuro dell'Azienda. Matthias Rabe, Vicepresidente per Ricerca e Sviluppo di Seat, ha sottolineato che "la Tarraco è stata progettata e sviluppata interamente da SEAT in Spagna e, insieme a un team dello stabilimento di Wolfsburg davvero entusiasta, è stata preparata per la produzione in serie in pochissimo tempo. Ciò rafforza ulteriormente i già stretti legami tra Seat e Volkswagen".

"La Tarraco dimostra la collaborazione in atto tra i marchi del Gruppo Volkswagen al fine di generare sinergie", ha spiegato Christian Vollmer, Vicepresidente Seat per Produzione e Logistica. "Questo nuovo SUV ci consente di entrare in un nuovo segmento, aumentare il volume delle vendite, migliorare l'immagine del nostro marchio e aumentare la capacità di generare margini" ha aggiunto Vollmer.

La SEAT Tarraco esemplifica il modo in cui, sempre di più in futuro, gli impianti all'interno della rete di produzione del gruppo produrranno contemporaneamente modelli di diversi marchi. Questa è la quinta volta che lo stabilimento principale della Volkswagen a Wolfsburg produce un modello per un'altra marca del Gruppo. Un altro modello Seat, la Arosa, era giù uscito in passato dalla linea di produzione di Wolfsburg dalla fine del 1996 al 1998. Inoltre, a Wolfsburg sono stati prodotti modelli quali Audi 50 (dal 1974 al 1978), Audi 80 (dal 1994 al 1998) e Audi 100 (dal 1993 al1997). La Audi 50 era molto simile alla Polo, prodotta a Wolfsburg dal 1975 e prodotta ora presso lo stabilimento di Pamplona in Spagna. La Audi 50 e la Polo furono le prime auto piccole tedesche con motori trasversali e trazione anteriore. Con il suo nuovo prodotto di punta, Tarraco, Seat completa la sua famiglia SUV che comprende gia' la Ateca e la Arona.