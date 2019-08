Auto e moto centenarie da tutta Europa per l'XI Settimana Motoristica Bresciana

L’appuntamento è di quelli che gli appassionati si segnano sul calendario da un anno all’altro. La Settimana Motoristica Bresciana è il principale evento italiano (di carattere internazionale) riservato ai veicoli “centenari” costruiti prima del 1918. Questi, dal 30 agosto al 1° settembre, raggiungeranno Brescia per l’undicesima edizione della kermesse, come sempre organizzata dal locale Musical Watch Veteran Car Club con il supporto e il patrocinio di ASI, Automotoclub Storico Italiano.

Sarà uno spettacolo itinerante sensazionale che, partendo dal Museo Mille Miglia sabato 31 agosto, si sposterà alla volta del Lago di Garda passando per Desenzano, sfilando a Rivoltella con destinazione Bardolino per il défilé serale e la presentazione degli equipaggi in abiti d’epoca. Domenica 1° settembre, poi, la carovana attraverserà la Franciacorta in direzione Sulzano, dove i veicoli verranno esposti sul lungolago.

La Settimana Motoristica Bresciana - rievocazione dell’omonimo evento svoltosi tra il 1899 e il 1904 con la disputa della celebre Coppa Florio - è una manifestazione molto radicata sul territorio, lo esalta a livello internazionale creando suggestioni uniche grazie al fascino dei veicoli che hanno oltre un secolo di storia.