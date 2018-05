Sixt arriva in Sardegna con due postazioni a Cagliari e Olbia

Sixt prosegue con successo la sua espansione in Italia ed inizia le attività dirette anche in Sardegna, a Cagliari ed Olbia. Il principale offerente di mobilità riserva ai propri clienti una proposta esclusiva nell'isola mediterranea accarezzata dal sole: l'intera flotta di automobili a noleggio, dalle sportive cabriolet alle fuoristrada SUV, è composta esclusivamente da vetture BMW e Mini dall'allestimento di elevata qualità - chiaro segnale di stretta partnership fra forti brand.

Grazie a questa proposta esclusiva Sixt evidenzia ancora una volta la volontà di offrire ai clienti in tutto il mondo prodotti e servizi al più elevato livello di qualità. Sixt ha aperto la sua prima postazione in Sardegna presso l'aeroporto di Cagliari e la seconda, a Olbia, sarà pronta fra qualche giorno.

Sixt consente la perfetta mobilità dei propri clienti presso due punti di partenza ideali per scoprire in automobile le innumerevoli bellezze della Sardegna, inclusi il sito di Su Nuraxi patrimonio culturale dell'umanità, la medioevale Alghero e la maestosa Castelsardo. Sixt offre I suoi servizi ai viaggiatori provenienti da svariate nazioni, essendo la Sardegna ben nota ed apprezzata non solo dai residenti e dagli italiani, ma anche da viaggiatori provenienti da Germania, Francia, Svizzera e Gran Bretagna.