Škoda CITIGOe iV: la prima full-electric boema arriva nelle concessionarie italiane

Škoda CITIGOe iV è la prima auto elettrica nella storia della Casa boema, un modello compatto e dalla grande abitabilità, pensato per muoversi con agilità negli spazi urbani. Con una potenza di 61 kW (83 CV) e un’autonomia nel ciclo WLTP fino a 260 km, CITIGOe iV è proposta nelle versioni Ambition e Style, beneficia dei piani di incentivazione statale e regionale e può essere guidata dai neo-patentati. Già in prevendita, Škoda CITIGOe iV sarà in consegna da febbraio 2020.

Škoda, 124 anni dopo la fondazione, con CITIGOe iV apre una nuova pagina della sua storia. La city car a quattro posti è la prima Škoda di serie a essere spinta da un motore elettrico e dà formalmente inizio al piano di sviluppo che porterà su strada, entro il 2022, ben 10 modelli elettrificati.

Lunga 3.597 mm, misura ideale per muoversi facilmente in città, CITIGOe iV offre abitabilità per quattro adulti cui abbina un vano bagagli da 250 litri, che può arrivare a 923 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il modello può essere guidato anche dai neo-patentati.

La fonte di energia di Škoda CITIGOe iV è una batteria agli ioni di litio da 60 Ah, con capacità 36,8 kWh. L’accumulatore misura 1,1x1,7 m ed è alto solo 0,3 m. La batteria è composta complessivamente da 168 celle e consente un’autonomia fino a 260 chilometri secondo il ciclo WLTP. La batteria è garantita per una resa al 70% della capacità per 8 anni o 160.000 km.

Grazie alla presenza di serie di una presa di tipo CCS, la batteria può essere ricaricata fino all’80% in un’ora, utilizzando un carica batterie rapido a corrente continua da 40 kW. Il processo di carica dura 4:08 ore con una wallbox a corrente alternata da 7,2 kW oppure 12:37 ore utilizzando una ricarica domestica da 2,3 kW. Tutti i cavi necessari per ogni tipo di ricarica sono compresi nella dotazione di serie già dalla versione Ambition.

CITIGOe iV si distingue dalle precedenti versioni con motore termico per la calandra quasi interamente sigillata, così come la presa d’aria nel paraurti anteriore, in modo da migliore la resistenza aerodinamica a vantaggio delle percorrenze. All’interno sono specifici sia la leva del selettore del cambio, sia il pulsante per la selezione delle modalità di guida. La strumentazione è dedicata e gli inserti in plancia sono stati ridisegnati.

Mantenendo l’ottimo rapporto Value for Money tipico di ogni Škoda, il modello è proposto in Italia nelle versioni Ambition e Style. Ambition offre di serie tra le dotazioni principali, 6 airbag, cerchi SCORPIUS Argento 16”, luci diurne LED, climatizzatore automatico, sistema Lane Assistant per il mantenimento della corsia, computer di Bordo, radio Swing da 6,5" con Aux-In, slot per SD card, USB, Bluetooth, Ricezione radio digitale DAB+, Docking station per Smartphone, sedili sportivi neri e Škoda Connect - servizio di accesso remoto al veicolo tramite Smartphone.

La versione Style aggiunge i cerchi in lega SCORPIUS neri diamantati 16”, calotte specchietti retrovisori e maniglie in colore carrozzeria, specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, sensori per il parcheggio posteriori, Cruise Control, volante multifunzione in pelle, Ambient Light in colore bianco sulla plancia, sedili sportivi in tessuto Style e regolazione in altezza dei sedili anteriori.

Sfruttando le potenzialità del sistema Škoda Connect di serie e grazie alla nuova app Move&Fun (scaricabile gratuitamente su Apple Store o Play Store) specificamente realizzata, il Cliente può interagire in modo avanzato con la propria auto in remoto.

La connessione dell’auto allo smartphone permette di gestire al meglio la vettura e dà accesso a funzionalità inedite per il segmento citycar. È possibile infatti monitorare lo stato della vettura, la chiusura di portiere e finestrini, ottenere statiche di viaggio, autonomia residua e geo-localizzare l’auto. È possibile, inoltre, avere informazioni sull’avanzamento della ricarica oltre a programmare la ricarica stessa in determinati orari, per esempio sfruttando le ore notturne quando si collega alla presa domestica. Infine, il Cliente può programmare in modo automatico o manuale l’attivazione del climatizzatore per trovare l’auto alla temperatura ideale al momento della partenza. La docking station in plancia permette di sfruttare il proprio smartphone come schermo aggiuntivo e, oltre alla classica funzione di vivavoce in Bluetooth, consente di visualizzare in tempo reale i flussi di energia da e verso la batteria durante le fasi di guida.

Grazie al contributo delle Concessionarie e-specialist aderenti, nella fase di lancio Škoda CITIGOe iV Style è proposta a 19.900 euro che, tenendo in considerazione gli incentivi statali per l’acquisto di auto a emissioni zero, in caso di rottamazione portano il prezzo di listino a 13.900 euro (15.900 euro senza rottamazione).

In talune regioni, poi, sono previste ulteriori agevolazioni che si sommano al piano statale. In Lombardia, per esempio, grazie all’incentivazione di 8.000 euro locale, CITIGOe iV Style può essere acquistata a 5.900 euro in caso di rottamazione.