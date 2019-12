Škoda apre gli ordini di Kamiq G-TEC e Scala Sport Monte Carlo

A poche settimane dal lancio, Škoda Kamiq è ora disponibile nell’efficiente motorizzazione 1.0 G-TEC a metano da 90 CV. Grazie alle tre bombole da 13,8 kg di, l’autonomia a gas naturale del primo City SUV Škoda arriva a circa 400 km con costi di esercizio particolarmente contenuti. La berlina Scala è invece proposta nella dinamica versione Sport Monte Carlo che abbina estetica sportiva, grazie ai paraurti rivisti e ai cerchi specifici, e interni dedicati, con sedili ad alto contenimento e cuciture a contrasto. Le prime consegne delle nuove versioni sono previste nel primo trimestre 2020.

L’offerta di Kamiq, il primo City SUV Škoda, è oggi ancora più ampia grazie all’introduzione a listino dell’efficiente motorizzazione 1.0 G-TEC, monovalente a metano, da 90 CV e 160 Nm. Grazie ai 13,8 kg di gas contenuti nei tre serbatoi, Kamiq 1.0 G-TEC può percorrere circa 400 km* con una spesa intorno ai 14 euro, prima di dover ricorrere ai 9 litri di benzina del serbatoio di emergenza. Al favorevole costo di gestione, Kamiq a metano aggiunge i vantaggi riservati a questo tipo di alimentazione a basse emissioni, che gode in Italia dell’esenzione parziale o totale dalla tassa di possesso a seconda delle regioni.

Proposto nella versione Ambition, Kamiq 1.0 G-TEC riprende i contenuti di sicurezza attiva e connettività proposti per le altre motorizzazioni. Sono quindi di serie le tecnologie di guida assistita di Livello 2, tra cui i sistemi ACC per mantenimento della distanza di sicurezza fino a 210 km/h, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia, Front Assistant con City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e i gruppi ottici in tecnologia LED. Di serie anche la completa connettività per smartphone, anche wireless, e lo schermo touch da 8” con bluetooth e radio DAB+. Il listino di Kamiq 1.0 G-TEC parte da 22.590 euro.

Škoda Scala, la nuova berlina di segmento C, è disponibile nella versione Sport Monte Carlo, che evolve i contenuti della versione Sport grazie all’estetica specifica con nuovi elementi in colore nero. Nel frontale spiccano la calandra in nero lucido e le appendici aerodinamiche sul paraurti. Per la prima volta è in colore nero anche il lettering Škoda sul portellone, mentre i cerchi in lega leggera da 17” hanno design dedicato. Nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori e le minigonne laterali. All’interno, Scala Sport Monte Carlo sfoggia sedili specifici con appoggiatesta integrato e selleria dedicata. Il volante in pelle traforata è ornato da cuciture a contrasto in colore rosso, che si ritrovano anche sulle cuffie della leva del cambio e del freno a mano. L’illuminazione d’ambiente LED per consolle centrale e portiere anteriori può essere a scelta in colore rosso o bianco.Completano il quadro sportivo la pedaliera in metallo, il cielo dell’abitacolo nero e i tappetini dal disegno specifico.

Scala Sport Monte Carlo si distingue per un equipaggiamento di serie molto completo che include tra gli altri i gruppi ottici anteriori full LED, i vetri posteriori oscurati, il tetto panoramico in cristallo, il lunotto esteso con spoiler in colore nero e l’assetto sportivo ribassato di 15 mm con sospensioni regolabili elettronicamente. A livello di sicurezza attiva, Scala Sport Monte Carlo riprende i contenuti delle altre versioni e propone quindi di serie il Front Assistant per la frenata automatica in città con riconoscimento pedoni e ciclisti, il Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia e il radar ACC, attivo fino a 210 km/h, per il mantenimento della distanza di sicurezza. La versione è dotata di serie di schermo touch da 8” con protocolli di connettività smartphone Android Auto e Apple Car Play, in opzione anche wireless.

Nuova Škoda Scala Monte Carlo è proposta nelle motorizzazioni benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV con cambio manuale o automatico DSG, Turbodiesel 1.6 TDI 115 CV, con cambio manuale o DSG a 7 rapporti e con motorizzazione 1.0 G-TEC 90 CV. Il listino del modello parte da 25.060 euro per il 1.0 TSI 115 CV manuale.