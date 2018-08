Skoda Karoq Scout: suv, 4x4 e grinta

Skoda aggiunge all’offerta suv Karoq la top di gamma Scout: protagonisti alcuni miglioramenti per far correreil modello anche su fondi a bassa aderenza non asfaltati. L’assetto è quello dell’Octavia Scout, ma sotto la Scout vanta la “piastra” con funzione anti-pietrisco per mettere al riparo la meccanica dalle rotture.

Karoq Scout: dotazione di serie

Di serie Karoq Scout offre il Driving Mode Select, per selezionare la modalità di guida più adatta al percorso. Inedito nel sistema l’off-road mode per attivare la trazione integrale.

L’auto, inoltre, vanta cerchi in lega da 18” ad effetto lucido, (in optional si possono avere anche bruniti di 19”), vetri posteriori oscurati, pedaliera in metallo, illuminazione a led interna, cuciture a contrasto nell'abitacolo.

Skoda, parola d’ordine sport

I motori a listino per la Karoq Scout sono il 1.5 TSI da 150 Cv e il diesel 2.0 TDI da 150 Cv o 190 Cv. Propulsori che si confermano anche per la Karoq Sportline, anch'essa nuova versione che debutterà al salone dell’auto di Parigi per la prima volta, completando l’offerta per chi è in cerca di suv più grintosi.

Le caratteristiche? Cerchi neri da 18” (o da 19”), profili scuri per mascherina, specchi laterali e barre al tetto, pedaliera in metallo e sedili e volante sportivo rivestiti in pelle. Rimanete sintonizzati.