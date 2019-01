Škoda, Kodiaq diventa a sette posti nella versione "7 Tech"

Ogni modello Škoda si distingue per le sua eccezionale abitabilità, flessibilità e spazio di carico e Kodiaq è una delle migliori espressioni di queste caratteristiche.

Il primo grande SUV della casa ceca offre un abitacolo e un vano bagagli ai vertici del segmento a cui aggiunge la comodità del divano posteriore scorrevole di 18 cm di serie. Škoda presenta ora la nuova versione Kodiaq 7 Tech, che esalta queste caratteristiche offrendo di serie la configurazione dell’abitacolo a 7 posti, con le poltroncine della terza fila che si ripiegano a filo del piano di carico quando non in uso. Una soluzione ideale per chi anche solo occasionalmente ha bisogno di ospitare a bordo più di 5 occupanti.

Sistemi di sicurezza al top

In questa configurazione Kodiaq ha un vano bagagli che varia da 270 litri con i 7 sedili in uso a 2.005 litri, ripiegando la seconda e terza fila. Sette sono i sedili, altrettanti sono i sistemi di sicurezza attiva presenti di serie sul veicolo, offrendo così ai clienti la più recente tecnologia oggi presente sul mercato. Il SUV, infatti, è equipaggiato di serie con Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go per il controllo attivo della velocità di crociera e della distanza di sicurezza, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia, Blind Spot Detect con Rear Traffic Alert per il monitoraggio dell’angolo cieco e del traffico trasversale in caso di retromarcia, Front Assistant e frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, Driver Activity Assistant per il rilevamento della stanchezza del conducente, Auto Light Assistant per il controllo automatico delle luci abbaglianti. Infine, grazie alla sinergia tra ACC e Lane Assistant e alla presenza del cambio automatico DSG, Kodiaq 7 Tech offre il Traffic Jam Assistant che in caso di traffico congestionato e fino alla velocità di 60 km/h controlla attivamente acceleratore, freno e sterzo per mantenere il veicolo in corsia e alla corretta distanza di sicurezza, frenandolo se necessario fino al completo arresto. Fanno parte della dotazione di serie anche i gruppi ottici in tecnologia full - LED, il climatizzatore automatico bi - zona, i cerchi in lega da 18” e il n avigatore satellitare Amundsen con display da 8", 2 slot per scheda SD, Wi - Fi e SmartLink+ per la connettività estesa degli smartphone grazie ai protocolli Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, KODIAQ è dotato del s istema In - Car Communication che amplifica la voce del conducente tramite le casse del sistema audio per favorire la comunicazione tra gli occupanti.

I servizi di Škoda Connect

Kodiaq 7 Tech è inoltre dotato di serie dei servizi Škoda Connect, quali l’accesso remoto tramite smartphone ai dati della vettura, la Chiamata automatica d’Emergenza, il Service Proattivo per la migliore gestione delle attività service e, infine, i servizi di Infotainment Online che sfruttano la connessione alla rete per fornire funzionalità quali la ricerca del parcheggio con posti liberi più vicino, le previsioni meteo a destinazione o il distributore di carburante con prezzi più convenienti nelle immediate vicinanze.

Disponibile anche l'esclusivo "7 Tech pack"

Per chi desiderasse il massimo dalla propria Kodiaq 7 Tech è disponibile un esclusivo pacchetto di dotazioni denominato “7 Tech pack”, pensato per completare il già ricco equipaggiamento di serie. Il pacchetto include: portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente, telecamera posteriore, luci posteriori a LED, DAB+ per la ricezione radio digitale, KESSY Full per chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave, s edili riscaldabili anteriori, volante multifunzione a 3 razze in pelle riscaldabile e ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte. 7 Tech pack è proposto a 995 euro, con un vantaggio del 40% sul costo delle singole dotazioni incluse.

Kodiaq 7 Tech è disponibile unicamente in abbinamento alla motorizzazione 2.0 TDI 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti e può essere scelto con trazione anteriore o 4x4 a controllo elettronico, che porta in dote anche il Driving Mode Select con specifico programma per l’off - road. I prezzi sono rispettivamente di 37.080 euro e 39.080 euro, con un vantaggio cliente che arriva al 40 %.