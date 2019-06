Škoda svela Mountiaq, il concept progettato dagli studenti della Vocational School

Trentacinque praticanti della Škoda Vocational School dopo otto mesi di lavoro intenso hanno presentato il progetto di pick-up basato su Škoda Kodiaq, a cui hanno attribuito il nome Škoda Mountiaq. Il veicolo, in colore Sunset Orange, sfoggia peculiarità quali la barra luci posizionata sul tetto e un frontale caratteristico che include verricello, bull-bar e fari speciali.

Per la sesta volta consecutiva, il progetto mostra le abilità tecniche degli apprendisti Škoda provenienti da diversi settori. La realizzazione della sesta Student Car ha impiegato otto mesi di lavoro. Durante il corso del progetto, gli apprendisti hanno ricevuto il supporto dei loro istruttori e degli esperti Škoda provenienti da dipartimenti di Design, Produzione e Sviluppo Tecnico.

Carsten Brandes, Responsabile di Škoda Academy, sottolinea “Come nelle edizioni precedenti, Škoda Mountiaq dimostra competenze tecniche e abilità eccezionali dei nostri studenti. Anno dopo anno, il loro lavoro è prova dell’eccellente qualità di training professionale della nostra Vocational School”. Il nome Škoda Mountiaq trasmette lo spirito di avventura off-road, combinando l’appeal di un veicolo di stile moderno con la straordinaria comodità quotidiana di un pickup. La parte posteriore di questo veicolo spettacolare sfoggia la scritta Škoda in lettere, un elemento di design introdotto in Europa con i nuovi modelli Scala e Kamiq.

Oltre 2000 ore di lavoro intenso in otto mesi

Gli studenti hanno iniziato a lavorare al progetto nell’autunno 2018. “Fabbricare Škoda Mountiaq con le nostre mani è stata un’opportunità unica per ognuno di noi, che ci ha permesso di usare capacità teoriche in un contesto pratico”, dice Petr Zemanec. Dopo aver finalizzato il design, la produzione è iniziata a gennaio. Assemblaggio e verniciatura sono stati eseguiti contemporaneamente. Dopo aver rinforzato la struttura, è stato rimosso il tetto originale e sono stati fabbricati pannelli per cabina, finestrini laterali e vetro posteriore. L’area dietro la cabina di Škoda Mountiaq include un piano di carico con portaoggetti nascosto. Gli studenti hanno sagomato le portiere, per far sì che si abbinassero alle proporzioni maggiori del veicolo. Rivisti anche i paraurti anteriore e posteriore. Una delle più grandi sfide del progetto è stata l’integrazione di un portellone posteriore completamente funzionante. Basata su Škoda Kodiaq, la concept car Mountiaq è lunga 4.999 millimetri, larga 2.005 millimetri e alta 1.710 millimetri ha un passo lungo 2.788 millimetri e pesa 2.450 kilogrammi. Per potenziarne le capacità off-road, gli apprendisti hanno aumentato l’altezza libera dal suolo a 29 centimetri, montando cerchi da17” Rockstar II e pneumatici speciali off-road. Le nuove ruote hanno inoltre aumentato la carreggiata di tre centimetri. Mountiaq è spinto da un motore 2.0 TSI che eroga 190 CV.

Verricello, effetti di luce e verniciatura Sunset Orange

Škoda Mountiaq cattura l’attenzione grazie ai grandi pneumatici, allo snorkel e al verricello anteriore incorniciato dal bull-bar. Il verricello e la sua struttura specificatamente pensata, sono stati costruiti per resistere agli ostacoli più difficili in off-road. Particolare attenzione è stata riservata all’illuminazione. Oltre alla barra luminosa sul tetto, anche la calandra di Škoda Mountiaq e il logo sul cofano sfoggiano effetti luminosi. Le portiere anteriori proiettano il logo Škoda sulla strada, e la sezione anteriore del pick-up sfoggia nuovi fari fendinebbia. Come in passato,gli apprendisti hanno dimostrato la loro inventiva aggiungendo piccoli ma ingegnosi dettagli, tra questi il logo luminoso Škoda sul tetto, progettato interamente da loro, il frigorifero integrato, ornamenti creati con stampante 3D per il mozzo e due walkie-talkie integrati. Una caratteristica speciale creata dalla classe di quest’anno è il logo ideato per Škoda Mountiaq: un veicolo di fronte alla sagoma di una montagna. Ricamato in arancione sullo schienale dei sedili anteriori è in tinta con la vernice esterna e con i dettagli posti sul volante e sul cambio. Essendo autenticamente , Mountiaq – come ogni modello di serie – presenta le tipiche soluzioni Simply Clever, quali l’imbuto integrato all’imboccatura del serbatoio per il liquido lavavetri. Gli studenti hanno aggiunto un sistema audio speciale all’infotainment Columbus: gli speakers da 320 watt soŠkodano stati implementati con amplificatori di 2000 watt e subwoofer da 2000 watt.

Un'esperienza vantaggiosa per gli studenti e per Škoda

Mountiaq è il risultato della sesta edizione del progetto, in cui agli studenti più validi provenienti dalla Škoda Vocational School è data l’opportunità di sviluppare una propria concept car. Come parte di questo progetto, gli apprendisti hanno prima ideato e poi costruito il loro veicolo – opportunità unica di applicare e affinare le competenze acquisite. Particolarmente entusiasmante per questi “professionisti in erba” è la collaborazione ravvicinata con esperti interni, provenienti dai dipartimenti tecnico, produzione e design. Ma non sono solo gli apprendisti a trarne vantaggio.Škoda infatti potrà trarre vantaggio dalla presenza di giovani dipendenti qualificati e a ogni studente saràproposta una posizione di lavoro in azienda a conclusione degli studi. La prima Concept Car, realizzata dagli studenti nel 2014, era una versione a due posti di Škoda Citigo, denominata Citijet. Fu seguita da Funstar, una Škoda Fabia pick-up e Atero, una coupé basata su Škoda Rapid Spaceback. Nel 2017, gli apprendisti hanno usato nuovamente Škoda Citigo come base per costruire l’elettrica Element. La quinta è stata Sunroq, nel 2018, una decappottabile basata su Škoda Karoq.

Gallery