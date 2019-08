Škoda Auto inaugura un nuovo impianto di verniciatura a Mladá Boleslav

Škoda Auto ha inaugurato un nuovo impianto di verniciatura nel complesso principale di Mladá Boleslav. Ogni anno, fino a 168.000 corpi vettura saranno verniciati in loco, incrementando così la capacità di verniciatura annuale fino a 812.000 veicoli.

Škoda ha investito 214,5 milioni di euro nel nuovo impianto, creando 650 nuovi posti di lavoro. La struttura è una tra le più all’avanguardia ed eco-friendly in Europa, con robot impiegati per svariati step di produzione. Le tecnologie innovative hanno permesso di sviluppare per gli addetti postazioni di lavoro ancora più ergonomiche.

Bernhard Maier, CEO di Škoda Auto commenta “Con l’apertura del nuovo stabilimento di verniciatura, rendiamo ancora più solido il sito di Mladá Boleslav in previsione del futuro. Si tratta di una componente chiave della nostra traiettoria di crescita, che stiamo rigorosamente portando avanti come previsto dalla nostra Strategia 2025. Questo ci permette di incrementare il nostro potenziale, così da soddisfare in modo più efficace la forte domanda dei nostri clienti. Allo stesso tempo, abbiamo creato più di 650 nuovi posti di lavoro, contribuendo considerabilmente a rafforzare l’importanza della Repubblica Ceca nel comparto automotive”.

Michael Oeljeklaus, Membro del Board Škoda per Produzione e Logistica, aggiunge “L’apertura del nuovo laboratorio di verniciatura ha creato una delle strutture più all’avanguardia del suo genere in Europa. Permette di incrementare in modo marcato la capacità di produzione a Mladá Boleslav. Fino a 168.000 auto saranno verniciate qui ogni anno, innalzando la capacità annuale di verniciatura fino a 812.000 veicoli. Moltissimi step di produzione sono eseguiti o assistiti da 66 robot. L’uso di tecnologie innovative dà alle postazioni di lavoro un design particolarmente ergonomico".

Le tecnologie all’avanguardia di verniciatura includono un sistema totalmente autonomo di trasporto delle scocchedurante il pre-trattamento e l’applicazione del primer. Questo sistema di trasporto consente di poter selezionare ogni vettura individualmente. Nelle linee di produzione tradizionali, questa distinzione non è possibile, poiché le vetture si spostano in blocco mediante catene di trasporto.

Tutti i dati del processo di produzione sono controllati elettronicamente così da corrispondere perfettamente a ogni singola vettura. Sono poi trasmessi via radio alle stazioni di lavoro individuali, che permettono l’utilizzo dei materiali appropriati.Ponendo molta attenzione alla scelta dell’attrezzatura tecnica, Škoda Auto ha dato particolare importanza alla necessità di mantenere bassi i consumi di energia.

Un innovativo sistema di spazzole umide studiate per pulire i telai permette al fissante e al primer di essere cotti allo stesso tempo – il che significa che un’intera fase di asciugatura può essere saltata, evitando anche un’ulteriore riscaldamento e raffreddamento della carrozzeria. I robot di verniciatura hanno bracci con rotazione su sette assi, che permette di coprire carrozzerie con superficie totale di 108 m2. Per avere una prospettiva: in media, la superficie di un’automoderna è di 88 m2.

Il nuovo stabilimento di vernici diventa un riferimento per la sostenibilità ambientale. Come negli altri laboratori di verniciatura di Škoda Auto, vengono usate solo tinture a base di acqua, fatta eccezione per lo strato lucido finale. Nel nuovo impianto, il 55% di questa finitura è composto da materia solida. Grazie a questa composizione, ogni auto ha bisogno di circa 210 grammi in meno di solvente e lo strato finale di trasparente arriva a 2 kg, con una riduzione del 17%.

In totale, i 5 strati di vernice applicati a una Škoda, si traducono in un film spesso soltanto 0.1 mm. Il laboratorio può produrre 17 diverse tonalità, molte delle quali hanno finitura metallica o perlata. Le nuove tecnologie portano anche un contributo essenziale all’eco-sostenibilità del laboratorio.

I residui di vernice come le particelle dei pigmenti sono assorbite in un processo di separazione durante l’asciugatura. In questa procedura, la polvere di calcare sostituisce l’acqua, usata fino a ora. Come risultato, i residui di colore non si accumulano, evitando così lo spreco di prodotto. Il sistema di tubi di scarico volto alla decontaminazione dell’aria per mezzo di calcare macinato riduce la quantità di vernice residua per auto per più di 2 kg. La polvere di calcare e la vernice da esso assorbita, vengono poi termicamente riciclati e usati nella desolforazione dei gas di scarico emessi nell’impianto di riscaldamento gestito dalla sussidiaria di Škoda Ško-Energo.

Usando questa tecnologia, Škoda ricicla fino all’80% dell’aria usata nelle cabine spray, riducendo sostanzialmente l’energia utilizzata per la purificazione dell’aria. Inoltre, il nuovo laboratorio, comprende un sistema che elimina termicamente tutte le emissioni. Questo permette a Škoda Auto di ridurre del 36% le emissioni di componenti organici volatili (VOCs), creati durante il processo di colorazione.

Con 35 m di altezza, su 7 piani, il nuovo impianto di verniciatura è ora l’edificio più alto in Škoda Auto a Mladá Boleslav. Misura 276 m in lunghezza e tra i 60 e i 140 m in larghezza, ricoprendo una superficie di 25.094 m2 - l’equivalente di tre campi da calcio. Il volume dell’edificio, 828.058 m2, corrisponde a quello di 265 piscine Olimpioniche.La Casa automobilistica boema persegue gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente seguendo la propria Green Future strategy. Gli investimenti come quello per il nuovo laboratorio di verniciatura sono un pilastro fondamentale della strategia di sostenibilità aziendale. Tra il 2010 e il 2018, ŠŠkoda Auto ha ridotto l’impatto ambientale della produzione di auto del 56,1%