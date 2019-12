Cinque stelle Euro NCAP per la nuova Škoda Octavia

Massimo dei voti per la nuova Octavia: la quarta generazione della best-seller Škoda ha ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP. Questo la colloca tra i modelli della categoria più sicuri sul mercato.

Il punteggio dell'88% per la protezione dei bambini la posiziona tra i migliori veicoli testati finora. L’eccezionale risultato complessivo conferma la sicurezza della gamma Škoda e segue le analoghe performance ottenute dai SUV Kodiaq, Karoq e Kamiq e da Scala. La produzione della quarta generazione di Octavia è già iniziata nelle linee di Mladá Boleslav, l’arrivo sul mercato italiano è previsto nel secondo trimestre 2020.

Christian Strube, Membro del Board Škoda per lo Sviluppo Tecnico, afferma: “Siamo molto soddisfatti che la nuova Octavia si sia aggiudicata cinque stelle nel test Euro NCAP; lavoriamo duramente per portare la sicurezza attiva e passiva dei nostri veicoli a livelli sempre più elevati e fornire ai nostri Clienti la massima protezione. Negli ultimi anni, tutti i nostri modelli hanno ricevuto il massimo punteggio nel test di riferimento. Preceduto da Scala e Kamiq, Octavia è il nostro terzo modello ad aver ottenuto questo risultato nel 2019. L’equipaggiamento di sicurezza della nuova generazione è integrato da numerosi sistemi di assistenza che fino a oggi erano generalmente riservati a veicoli di segmento superiore".

Škoda Octavia wagon ha ottenuto cinque stelle nei crash test dell'European New Car Assessment Programme (Euro NCAP), il risultato vale anche per la carrozzeria berlina. La performance della best-seller Škoda nella protezione dei bambini è stata eccellente: con l'88% dei punti disponibili, Octavia ha conseguito uno dei migliori risultati di sempre, e lo stesso vale per i suoi sistemi di assistenza, che hanno raggiunto il 79% del punteggio massimo. Nella protezione degli occupanti adulti, Octavia ha ottenuto il 92% del massimo punteggio possibile.

Tra i numerosi sistemi di assistenza disponibili per la nuova Octavia sono presenti Collision Avoid Assistant, Turn Assistant e Exit Warning, per la prima volta presenti su un modello Škoda. In città, il sistema Front Assistant, con riconoscimento pedoni e ciclisti, utilizza segnali visivi e acustici e un'attivazione graduale dei freni per avvertire di una potenziale collisione e aziona automaticamente i freni in caso di emergenza. Il sistema Side Assistant individua i veicoli che si avvicinano da dietro o che sono presenti nell'angolo cieco della vettura fino ad una distanza di 70 metri, contribuendo efficacemente a prevenire incidenti in autostrada e su strade a doppia corsia di marcia.

Qualora, nonostante i numerosi sistemi di assistenza, un impatto fosse inevitabile, il sistema Crew Protect Assistant prepara il veicolo e i suoi occupanti per l'imminente collisione o ribaltamento.A proteggere gli occupanti provvedono fino a nove airbag, tra cui un airbag per le ginocchia del conducente e airbag laterali posteriori. Dopo l’urto, il multi-collision brake mantiene frenato il veicolo, impedendogli di proseguire la corsa in modo incontrollato. La produzione della quarta generazione di Škoda Octavia è formalmente iniziata presso le linee dello stabilimento di Mladá Boleslav, che da oltre 20 anni dà origine alle generazioni moderne di Octavia. Il nuovo modello ha comportato una generale rivisitazione tanto dei processi produttivi quanto delle tecnologie impiegate, con l’utilizzo di numerosi robot per le fasi più complesse o fisicamente impegnative. Grande attenzione è stata posta anche all’ergonomia delle postazioni di lavoro, per agevolare i collaboratori. Con la produzione a regime, ogni giorno 1.150 Octavia di quarta generazione lasceranno Mladá Boleslav, uno degli impianti più all’avanguardia ed eco-friendly del suo genere in Europa. L’arrivo sul mercato italiano della quarta generazione di Octavia è previsto nel secondo trimestre 2020.