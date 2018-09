Skoda Octavia G-TEC: ancora più autonomia e potenza

Skoda Octavia G-TEC è ora dotata di un nuovo e più potente motore 1.5 TSI 130 CV. Disponibile esclusivamente in versione station wagon, avrà un'autonomia di circa 480 chilometri a metano, grazie ai tre serbatoi che contengono complessivamente 17,7 chilogrammi di gas naturale. Il serbatoio della benzina da 11,8 litri assicura la mobilità in assenza di metano. Prime consegne in Italia nel corso del primo trimestre 2019.

Il nuovo motore da 1,5 litri di cilindrata eroga 20 CV in più rispetto al precedente 1.4 TSI, per un totale di 130 CV e risulta particolarmente efficiente, grazie alle valvole di aspirazione a comando variabile e allo sfruttamento del ciclo di combustione Miller. Quando alimentato a gas naturale le emissioni di CO2 sono circa il 25% inferiori rispetto al funzionamento a benzina, inoltre la quantità di ossidi di azoto (NOx) cala sensibilmente e le emissioni di particolato vengono completamente eliminate.

E' così in grado di soddisfare lo standard EU6d-TEMP, la norma sulle emissioni più severa attualmente in vigore, e rappresenta un'alternativa ecologica alle vetture alimentate con carburanti convenzionali. Rispetto alla benzina e al Diesel, il gas naturale è caratterizzato da un contenuto energetico più elevato, inoltre è più conveniente e garantisce una combustione più pulita e silenziosa. L'utilizzo di biogas da acque reflue o da produzione agricola oppure di gas sintetico al posto del gas naturale riduce in modo ancora più significativo l'impatto ambientale. E' possibile ottenere ulteriori miglioramenti se per la produzione di gas viene impiegata energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili. In tal modo, il gas rappresenta un anello di congiunzione tra i carburanti fossili e la futura elettro-mobilità. Il rifornimento di una vettura alimentata a gas avviene in modo veloce e comodo, analogamente a un modello equipaggiato con motore benzina o Diesel.

I tre serbatoi di gas naturale, di cui è dotata hanno una capacità complessiva pari a 17,7 chilogrammi. Il serbatoio posizionato davanti all'asse posteriore è in acciaio, mentre gli altri due, collocati sotto il bagagliaio, sono realizzati con un nuovo materiale composito, che combina massima sicurezza e peso ridotto. Con alimentazione esclusivamente a gas naturale, Octavia G-TEC può percorrere circa 480 chilometri. In caso di esaurimento della riserva di gas naturale, l'auto commuta automaticamente l'alimentazione a benzina, sfruttando il carburante contenuto nel serbatoio da 11,8 litri. Skoda Octavia G-TEC 1.5 TSI è disponibile esclusivamente in versione Wagon con cambio DSG a 7 rapporti. Inoltre, i servizi online di Skoda Connect per la versione G-TEC comprendono anche Emergency Call e Care Connect. La Skoda Connect App, per esempio, permette di visualizzare l'autonomia a gas naturale, a benzina e quella totale. Le prime consegne sono previste nel corso del primo trimestre 2019.