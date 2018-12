Skoda punta a conquistare il segmento delle compatte con la nuova Scala

Con Scala, forte di una nuova personalità, nuove tecnologie e un nuovo nome, Skoda ridefinisce la propria offerta nel segmento delle auto compatte. La berlina 5 porte combina un nuovo linguaggio estetico a un elevato grado di funzionalità e a soluzioni di connettività allo stato dell'arte. Scala riprende le linee anticipate dal concept Vision RS e sarà lanciata sui mercati internazionali nella prima metà del 2019.

Cinque le motorizzazioni disponibili con potenze comprese tra 90 e 150 cavalli. Offre un elevato livello di sicurezza attiva e passiva, tecnologia LED per i gruppi ottici anteriori e posteriori, un ampio spazio per passeggeri e bagagli e, come da tradizione, svariate soluzioni Simply Clever. "Con Scala iniziamo un nuovo capitolo nell'offerta Skoda nel segmento di riferimento. E' un'auto completamente inedita che stabilisce nuovi punti di riferimento in fatto di tecnologia, sicurezza e design. Incarna perfettamente il tipico 'smart understatement' Skoda e siamo convinti che abbia la possibilità di ridefinire la nostra presenza sul mercato tra le compatte di segmento C" afferma Bernhard Maier, CEO di Skoda.

Forte di eccellente connettività con allestimenti e materiali di qualità, la vettura incarna alla perfezione i canoni tipici del marchio boemo, riassunti al meglio nell'espressione "smart understatement". Si rivolge, dunque, anche a un target più giovane, una generazione always online e attenta al design, ma in grado di apprezzare anche i generosi rapporti di spazio di cui Skoda è da sempre sinonimo, il bagagliaio ai vertici del segmento e l'interessante rapporto qualità/prezzo. Per la prima volta, Scala implementa in modo emozionale e autentico un'importante evoluzione del linguaggio stilistico del marchio. E' infatti la prima auto di serie del Brand in Europa a fregiarsi del nome SKODA a singole lettere sul portellone, al posto del tradizionale logo. I cerchi in lega fino a 18 pollici regalano un tocco di dinamismo, mentre lo speciale lunotto allungato del pacchetto Emotion le conferisce uno stile semplicemente inconfondibile. Il nuovo concept degli interni, basato sulla Vision RS, coniuga ergonomia ed emozionalità con gli eccellenti rapporti di spazio tipicamente Skoda e il bagagliaio più ampio del segmento.

La plancia, dotata di touchscreen centrale collocato in posizione rialzata, presenta, analogamente ai pannelli delle porte anteriori, una superficie morbida e di alta qualità, impreziosita da un nuovo e specifico strato zigrinato, ispirato alle strutture cristalline boeme. Illuminazione ambiente, tonalità calde e cuciture in contrasto colorate sui rivestimenti dei sedili, disponibili a richiesta in raffinata microfibra Suedia, creano una piacevole atmosfera a bordo. Il parabrezza o il volante riscaldabili a richiesta accrescono ulteriormente il comfort offerto. Tre motorizzazioni benzina TSI 1.0 o 1.5 litri di cilindrata oltre a un 1.6 TDI con una gamma di potenza che spazia da 95 a 150 CV. Nel corso del 2019 verrà introdotto il 1.0 G-TEC 90 CV, alimentato con il metano ecologico (gas naturale). I cinque motori turbo parchi nei consumi soddisfano, naturalmente, la norma sui gas di scarico Euro 6d TEMP. In opzione è disponibile lo Sport Chassis Control, un assetto variabile con modalità Normal e Sport, selezionabili attraverso il sistema di infotainment di bordo nel menu Driving Mode Select.

I numerosi sistemi di assistenza di cui è dotata sono stati spesso riservati ai veicoli di categoria superiore. Il Side Assistant (disponibile a richiesta) è in grado di segnalare fino a una distanza di 70 metri - 50 metri in più rispetto al Blind Spot Detect - i veicoli che si stanno avvicinando da dietro intenzionati al sorpasso, o in corrispondenza dell'angolo cieco. A richiesta, anche il sistema Adaptive Cruise Control (ACC), utilizzabile fino a una velocità di 210 km/h, e il sistema Park Assistant. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano infine il sistema di assistenza per il mantenimento della corsia e il sistema di assistenza radar sulla zona anteriore con funzione di frenata di emergenza city. Scala è equipaggiata di serie con gruppi ottici anteriori e posteriori in tecnologia LED, entrambi disponibili a richiesta in versione full LED, oltre ad essere la prima Skoda dotata di indicatori di direzione posteriori dinamici. I passeggeri possono contare su fino a 9 airbag, di cui uno dedicato alle ginocchia del conducente e due laterali posteriori, disponibili a richiesta per la prima volta su una vettura di questo segmento.

In caso di impatto imminente, la protezione proattiva degli occupanti provvede a chiudere tempestivamente e in modo automatico i finestrini, oltre a pretensionare le cinture di sicurezza dei sedili anteriori. Il Virtual Cockpit, disponibile a richiesta, è dotato del display più ampio del segmento (10,25 pollici). I sistemi di infotainment di terza generazione della piattaforma modulare di infotainment presentano una diagonale dello schermo da 6,5 a 9,2 pollici. Il touchscreen indipendente, posizionato ergonomicamente in alto sulla plancia, risulta facilmente visibile sia dal conducente che dal passeggero anteriore, mentre l'impianto audio Skoda (a richiesta) comprende subwoofer e dieci altoparlanti. Grazie a una serie di nuovi servizi Skoda Connect, è possibile - per esempio - bloccare e sbloccare la vettura tramite il telefono cellulare e aggiornare il software del sistema di infotainment o le mappe di navigazione. Una eSIM integrata con collegamento LTE le consente di essere sempre online. Vanta numerose soluzioni Simply Clever, che comprendono, per la prima volta in questo segmento, il portellone a comando elettrico con funzione Tip-to-Close e il gancio traino estraibile, sbloccabile elettricamente con la semplice pressione di un tasto nel bagagliaio.