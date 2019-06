Škoda allarga la gamma con Scala G-TEC, la versione alimentata a gas naturale

Škoda ha mostrato per la prima volta Scala G-Tec, versione alimentata a gas naturale che completa l’offerta di motorizzazioni del nuovo modello, in modo particolarmente efficiente.

Il motore 1.0 G-TEC ha una potenza di 90CV (66kW), ed è alimentata da tre serbatoi che consentono un’autonomia di circa 410 km a gas naturale, secondo i dati preliminari. In combinazione con il serbatoio di carburante da 9 litri l’autonomia totale arriva a circa 630 km. Nuova Škoda Scala G-Tec arriverà nelle concessionarie nel corso dell’autunno 2019.

Christian Strube, Membro del Board Škoda per lo Sviluppo Tecnico, spiega: “Il gas naturale, nei prossimi anni, avrà un ruolo fondamentale nel portfolio Škoda per diminuire le emissioni di CO2. I motori alimentati a gas naturale stanno riscontrando sempre più successo tra i nostri clienti grazie alle loro basse emissioni. Chiunque guiderà una Škoda Scala G-Tec in futuro apprezzerà anche i vantaggi legati al minor costo del carburante in molti stati”.

Nuova Škoda Scala G-Tec è il secondo modello alimentato a gas naturale della gamma Škoda dopo Octavia G-Tec recentemente rinnovata. Scala G-Tec è alimentata da un tre cilindri turbocompresso da 1.0 litri di cilindrata, con potenza di 90CV (66 kW). La coppia massima raggiunge i 160 Nm ed è trasmessa alle ruote anteriori tramite un cambio manuale a 6 rapporti. Scala G-Tec è stata studiata espressamente per il funzionamento a gas naturale e rispetta lo standard Euro 6d-TEMP. Le emissioni di CO2 sono ridotte del 25% circa rispetto all’alimentazione a benzina, con un’emissione di monossido di azoto significativamente più bassa e assenza di particolato.

Autonomia di 410 km

Škoda Scala G-Tec è dotata di tre serbatoi in acciaio contenenti 13,8 kg di gas naturale. Al costo medio del metano, che oscilla intorno a un 1 euro per kg, ciò significa poter percorrere fino a 410 km a gas naturale con una spesa di soli 14 euro. Nel caso in cui il gas dovesse terminare, Scala sfrutta automaticamente il serbatoio di benzina da 9 litri che permette di percorrere ulteriori 220 km. La combinazione delle due fonti di alimentazione permette a Škoda Scala G-Tec di avere un’autonomia complessiva di 630 km circa (dati in attesa di omologazione).

Dotazioni di categoria superiore

Scala 1.0 G-TEC sarà proposta nelle conosciute versioni e, come le altre varianti del modello, avrà dotazioni di serie particolarmente curate che includeranno le tecnologie di guida assistita di livello 2, tra cui i sistemi ACC, Lane Assistant, Front Assistant con City Emergency Brake e i gruppi ottici LED con Full-LED in opzione. Grazie alla modalità ingegnosa con cui i serbatoi sono montati nel sottoscocca, SCALA G-TEC mantiene una capacità del vano bagagli di 339 litri – un valore di riferimento nel segmento, per automobili alimentate a gas naturale