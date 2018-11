La rinnovata filosofia di interni Skoda debutta sulla nuova Scala

Il nuovo bozzetto di Skoda Scala permette di scoprire il design degli interni. Il modello compatto sarà il primo del marchio boemo a implementare la tecnologia di infotainment di ultima generazione con display indipendente posizionato in alto sulla plancia, immediatamente nel campo visivo del conducente.

Il Virtual Cockpit opzionale ha lo schermo più ampio della categoria. Oltre ai nuovi materiali premium, offre un ampio spazio interno e il vano bagagli più capiente della categoria, con 467 litri. Il nuovo concept degli interni di Scala segue la direzione che Skoda ha intrapreso con Vision RS allo scorso Salone di Parigi e per la prima volta porta questo linguaggio emozionale in un modello Skoda di serie.

Il cruscotto completamente ridisegnato riprende in modo naturale l'entusiasmante design esteriore. Il display indipendente è posizionato in alto sulla plancia ed è incorniciato da linee ricercate che richiamano quelle del cofano; sotto il display, uno spazio ergonomico per il polso rende più comodo l'utilizzo del touchscreen.

Le superfici in soft-foam hanno un design e trame specifiche che emulano la struttura del cristallo e definiranno lo stile di Skoda in futuro. L'ambient lighting in bianco o rosso e le calde sfumature insieme alle cuciture dei sedili con colore in contrasto creano un piacevole senso di spazio all'interno della nuova Scala. I clienti possono richiedere i rivestimenti interni nella pregiata Tecnofibra ArtVelours.

In tipico stile Skoda, l'interno dell'auto è spaziosissimo grazie al passo di 2.649 mm che permette di avere ben 73 mm di spazio per le ginocchia nei sedili posteriori. Lo spazio sopra la testa a disposizione per chi siede dietro, di 982 mm, è il più ampio della categoria. In più con una capacità di 467 litri, ha il vano bagagli più spazioso del segmento. Abbattendo i sedili posteriori, la capacità aumenta fino a 1.410 litri.

E' al vertice della categoria per la dimensione dei display. Per esempio, il Virtual Cockpit completamente programmabile misura 10,25" e permette al conducente di scegliere tra cinque diverse visualizzazioni. I sistemi di infotainment disponibili, basati sulla Modular Infotainment Matrix di ultima generazione, includono un touchscreen fino a 9,2" posizionato in alto sopra alla plancia, nel campo visivo immediato del conducente.

Grazie alla nuova generazione di servizi online Skoda Connect, i passeggeri avranno l'opportunità di aprire e chiudere l'auto utilizzando il loro smartphone e aggiornare il sistema di infotainment o le mappe di navigazione 'over the air'. sarà quindi la prima Skoda a essere sempre online. I numerosi sistemi di assistenza al conducente, in combinazione con molteplici sistemi di sicurezza passiva, garantiscono l'altissimo livello di sicurezza offerto.