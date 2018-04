Skoda Superb, sfida vinta: tutta la sicurezza attiva è di serie

Che tutti i modelli Skoda stiano mettendo sul piatto i dispositivi laser, radar e telecamere che aiutano il conducente in ogni occasione, già lo sapevamo. Ma che lo includano nel prezzo di partenza è da applausi: lo chiamano Travel Assistant e il nome è già di per sé abbastanza esplicativo. Vediamo di cosa si tratta.

Tecnologie “Simply”

Skoda all’Adaptive Cruise Control aggiunge il Lane Assistant, il Blind Spot Detect, il Rear Traffic Alert. Un pacchetto utile ad allertare il guidatore, se sta varcando la linea di demarcazione della strada o nel caso in cui stia arrivando una vettura dall’angolo cieco, o ancora, in retromarcia. Non solo. Tra le novità, sempre comprese nel prezzo, ora si trova anche lo Smart Light Assistant, sistema per non abbagliare i veicoli antistanti o provenienti dalla direzione opposta, adeguando il cono di luce dei fari.

Obiettivo? Offrire la migliore sicurezza in ogni condizione di marcia. Per questo, da non dimenticare anche l’attivazione del Traffic Jam Assistant: permette all’auto di fermarsi autonomamente e ripartire seguendo l’auto che la precede. Una vera e propria comodità… che farà evitare i piccoli tamponamenti: il sistema è operativo fino a una velocità massima di 65 km/h. Estremamente utile, infine, l’Emergency Assistant: quando rileva inattività del conducente è in grado di portare automaticamente il veicolo all'arresto, mantenendolo nella corsia di marcia.

Offerta “Superb”

Tutti i sistemi sono presenti su le versioni a listino Style, SportLine e Laurin&Klement, sia con carrozzeria berlina che wagon. Motorizzazioni disponibili? Il 2.0 TDI 150 CV; il 2.0 TDI 190 CV e il 2.0 TSI 280 CV tutte equipaggiate con cambio automatico DSG. Fino a giugno, la versione Style sarà proposta con noleggio a lungo termine della durata di 24 mesi /40.000 km, a 215 euro/mese iva esclusa.

In futuro

La Casa boema si avvia in questo modo verso un futuro sempre più tecnologico: con il prototipo VISION E, il suv elettrico presentato allo scorso Salone di Francoforte, del resto, serviranno tecnologie necessarie alla guida autonoma di Livello 3... e l’arrivo sul mercato del modello di serie è già stato annunciato per il 2020.