Škoda ottimizza le infrastrutture di ricarica nella sede di Mladá Boleslav

Škoda si sta preparando alle necessità imposte dalla mobilità elettrica. Nel 2018 il brand Boemo ha investito 3,4 milioni di euro nell’espansione della rete di punti di ricarica presenti nell’impianto di Mladá Boleslav, il quartier generale dell’azienda.

Sono oltre 300 i punti di ricarica già presenti, utilizzati per ottimizzare le strutture e i tempi di ricarica stessi. Škoda si prepara così all’arrivo dei primi modelli elettrificati, sul mercato nel corso del 2019. Michael Oeljeklaus, Membro del Board Škoda per Produzione e Logistica ha commentato: “I preparativi per la mobilità elettrica di Škoda sono in pieno svolgimento. Da oltre un anno stiamo conducendo svariati test sugli oltre 300 punti di ricarica presenti nel nostro impianto produttivo di Mladá Boleslav. Stiamo sfruttando le esperienze acquisite in questa fase per implementare la rete di ricarica fuori dall’azienda, in collaborazione con ŠKODA-ENERGO”.

Sviluppare una smart city

I test vedono coinvolti svariati reparti, tra cui lo sviluppo tecnico, il controllo qualità, la vendita e la produzione. Nel corso del 2018 sono stati complessivamente investiti 3,4 milioni di euro, di cui 1,65 per l’ammodernamento della rete di distribuzione energetica e il rimanente per l’installazione dei punti di ricarica (220 a corrente alternata e 80 a corrente continua). Nei prossimi anni Škoda collaborerà con le autorità della città di Mladá Boleslav per lo sviluppo della rete elettrica urbana, con l’obiettivo di farne una smart city pronta alla mobilità elettrica.

Škoda: arrivano i modelli elettrici

Nel corso del 2019, Škoda presenterà i primi modelli elettrificati. La prima ad arrivare sul mercato sarà l’ammiraglia SUPERB disponibile con motorizzazione ibrida plug-in. Successivamente arriverà la compatta CITIGO a batteria. Nel 2020 arriverà sul mercato la versione di serie del modello elettrico anticipato dal prototipo VISION iV. Nel solco della Strategia 2025, Škoda investirà due miliardi di euro nello sviluppo di veicoli elettrici e in nuovi servizi di mobilità. Si tratta del più vasto piano di investimentonella storia dell’azienda.