Skoda da record: oltre 1,2 milioni di auto consegnate

Skoda raggiunge quota 1.200.500 con un +6,6% a livello mondiale rispetto al 2016 (1.126.500). Il merito continua ad essere della campionessa di vendite Octavia, a cui si aggiunge l’apporto di Superb e dei nuovi SUV Kodiaq e Karoq. "Skoda vanta una storia lunga ben 122 anni e, di questi, il 2017 è stato il migliore. Si tratta di un risultato che ci stimola ulteriormente e ringraziamo tutti i nostri clienti per la fiducia che ci hanno accordato. Lo scorso anno ha mostrato che con la nostra Strategia 2025 siamo sulla strada giusta e che possiamo quindi contribuire significativamente alla profonda trasformazione in atto nell'industria dell'automobile. Allo stesso tempo questo successo ci motiva a premere al massimo sull'acceleratore anche nel 2018. Ed è ciò che faremo: con numerosi nuovi prodotti e soluzioni di mobilità che non mancheranno di entusiasmare i nostri Clienti", afferma il CEO Skoda Bernhard Maier.

Skoda, prima in Germania tra i marchi importati

In Europa occidentale il numero di unità consegnate ai clienti nel 2017 è cresciuto del 5,2% per un totale di 477.700 vetture (nel 2016: 454.000 vetture). Su base annua la Germania si conferma il secondo mercato più importante a livello mondiale per Skoda, con 173.300 vetture consegnate. In questo caso l'aumento è del 4,9% (nel 2016: 165.200 vetture). In tal modo il brand si afferma nuovamente come il numero uno in Germania per l’automotive d’importazione, rafforzando la leadership tra i principali costruttori di grandi volumi. Nel 2017 SKODA ha registrato percentuali di crescita a due cifre in Francia (27.300 vetture; +18,5%), Austria (24.300 vetture; +17,9%), Norvegia (8.600 vetture; +11,7%). Inoltre, una crescita in misura straordinaria è avvenuta in Grecia (3.200 vetture; +116,5%).

Alain Favey, Membro del Board Skoda per Vendite e Marketing, aggiunge: " Entrambi i nuovi modelli SUV sono stati accolti da subito con grande favore dai Clienti. Un risultato dovuto anche alla nostra grande rete di distribuzione. Nel 2017 i Concessionari Skoda di tutto il mondo hanno svolto un lavoro eccellente. Rappresentano una colonna portante del nostro successo".

La crescita in Italia

Con una crescita del 20,3%, Skoda in Italia ha consegnato nel 2017 24.700 automobili e per il quarto anno consecutivo ha segnato un incremento a doppia cifra, superiore a quello medio del mercato. I modelli Octavia e Fabia si sono confermati i best seller sul nostro mercato: il SUV Kodiaq, lanciato nella privamera 2017 è già stato scelto da oltre 2000 Clienti mentre il nuovo SUV Karoq lanciato dai prossimi 27 e 28 gennaio permetterà alla filiale italiana di inserirsi nell'importante segmento C SUV, con un'auto portabandiera di tecnologia, sicurezza e connettività, stile moderno ma anche dimensioni adatte all'utilizzo urbano.