smart festeggia i 20 anni con la nuova serie speciale ‘20th anniversary’.

In occasione del suo ventesimo compleanno, smart dedica ai tantissimi appassionati che hanno reso l’Italia il primo mercato al mondo, la nuova limited edition ‘20th anniversary’, caratterizzata da un allestimento che offre il massimo in termini di comfort, sportività ed infotainment. Per rendere ancora più colorato il compleanno della regina delle citycar debuttano anche cinque serie speciali caratterizzate da colorazioni e allestimenti unici: xtreme, britishgreen, parisblue, tokyowhite e londongrey.

Salgono a bordo della ‘20th anniversary’ il pacchetto LED&Sensor con funzione cornering light, il pacchetto comfort, il pacchetto sportivo con assetto ribassato di 10 millimetri, il pacchetto Cool&Media ed il Brake Assist Attivo. Una dotazione di equipaggiamenti mai vista prima caratterizzata da un soprendente vantaggio cliente. Anche dal punto di vista estetico, il terminale di scarico cromato, il volante multifunzione a tre razze in pelle, la pedaliera in acciaio e i cerchi in lega da 16’’ a 8 razze, sottolineano il carattere sportivo della ‘20th anniversary’

smart è il risultato di un perfetto mix di funzionalità, lifestyle e gioia di vivere, valori che le hanno permesso di creare un legame unico con le città di tutto il mondo. A venti anni dal suo debutto, la piccola ‘smartina’ continua a rivoluzionare il concetto di mobilità proponendo soluzioni sempre più innovative, dentro e fuori dall’automobile.

Esclusiva, ma accessibile, grazie a proposte finanziarie rivoluzionarie che hanno aperto le porte del mondo smart senza l’impegno dell’investimento di acquisto, smart conferma il proprio ruolo di trend setter attraverso più di 60 limited edition, testimoni della filosofia tailor made che da sempre caratterizza il marchio di Hambach. Vere instant classic divenute ambiti oggetti del desiderio per collezionisti e appassionati, cui si aggiunge oggi l’esclusiva ‘20th anniversary’.