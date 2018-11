smart: arriva la serie limitata per il Black Friday con vantaggio cliente di 4000 euro

smart, da sempre sinonimo di innovazione anche nelle offerte commerciali, entra da protagonista nelle vetrine online del Black Friday con una nuova serie limitata, disponibile in cinque esemplari, sull’online store di smart.com.

smart fortwo cabrio Black Friday si presenta con una livrea moon white, abbinata a tridion grey matt e capote black e offre di serie gli equipaggiamenti più richiesti dagli italiani come il pacchetto Cool & Media, comfort, vano portaoggetti e telecamera posteriore, con un vantaggio cliente di quasi 4.000 euro, accompagnato da un’offerta commerciale irresistibile che prevede un anticipo di 1.825 euro e 35 canoni da appena 100 euro, con 3 anni di assicurazione incendio e furto inclusi. Inoltre, i cinque ‘smart victim’ che finalizzeranno l’acquisto, si aggiudicheranno anche un Buono Regalo Amazon del valore di 1.000 euro.

Il primo online store ufficilale di una casa automobilistica, offre un’esperienza d’acquisto esclusiva e su misura, in linea con i valori che da sempre caratterizzano la regina delle citycar. Un vero e proprio showroom virtuale dove entrare in contatto con il mondo smart in maniera innovativa, conoscere ed acquistare fortwo e forfour h24, 365 giorni l’anno, con l’assistenza di un personal shopper dedicato. Il primo web-store dell’auto, disponibile per tutti i device, permette anche di scegliere la modalità di consegna preferita, presso lo smart center più vicino o direttamente a casa propria.