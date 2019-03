SsangYong al Salone di Ginevra con la quarta generazione del SUV Korando

SsangYong lancia il suo nuovissimo Korando, la quarta generazione di SUV con questo nome, sviluppando il design del SIV-2 presentato in anteprima al Motor Show di Ginevra nel 2016. In commercio a breve in Corea, l’auto sarà messa in vendita in tutta Europa dalla metà del 2019; seguirà una versione EV completamente elettrica basata sul concept e-SIV.

Il SUV Korando è stato completamente rivisitato per il 2019, con un design esterno assolutamente contemporaneo, interni spaziosi, raffinati e di elevata qualità, sistemi di sicurezza e assistenza alla guida migliorati, oltre a una connettività all’avanguardia. La vettura esibisce un new-look in tutte le sue parti, progettato per esaltare al massimo il suo carattere robusto, con una nuova griglia e finiture dei fari esclusive sul frontale.

Il nuovo SUV Korando è stato progettato per le famiglie giovani che amano uno stile di vita dinamico. La vettura susciterà l’interesse di chi desidera un’auto capace di gestire il trambusto della vita familiare grazie ai suoi ampi spazi interni e al generoso vano portabagagli che alloggia comodamente le attrezzature per il tempo libero e per le esigenze quotidiane.

Stile contemporaneo e praticità

Con uno stile esterno completamente rinnovato ed esclusivo, anche il frontale richiama il nuovo look SsangYong, ma con linee laterali fortemente scolpite. Sebbene questo look decisamente contemporaneo sia stato studiato per rivolgersi a una clientela più giovane, l’auto mantiene tuttavia una grande praticità d’uso, che la rende attraente per chiunque.

Più allungato, largo e basso e con un interasse più lungo rispetto al precedente modello, il nuovo SUV Korando ha una lunghezza di 4.410mm, una larghezza pari a 1.870mm e un’altezza di 1.675mm, con un interasse più lungo (2.650mm) per garantire una guida più confortevole. La capacità del bagagliaio varia da 551 litri, con tutti i sedili in posizione, fino all’enorme spazio di 1.248 litri con i sedili posteriori abbassati. Gli interni ampi e di grande qualità offrono più spazio per la testa e per le gambe nei sedili posteriori rispetto ai modelli della concorrenza. Il SUV è stato progettato per agevolare il conducente, con una serie di funzioni come l'ampio display da 9'' HD e un quadro strumenti completo LCD 10.25'', con doppio sistema di navigazione, che fornisce tutte le informazioni necessarie, e il sedile a quattro regolazioni con supporto lombare per un maggiore comfort. Anche i passeggeri hanno a disposizione funzioni come l’illuminazione d’ambiente regolabile a più colori e le wrapping doors per non sporcarsi i vestiti salendo e scendendo dalla vettura. È stato inoltre previsto un portellone del bagagliaio intelligente, che si può aprire senza usare le mani.

Sicurezza di alto livello

Grazie a una serie completa di sistemi di assistenza attivi e passivi, tra cui le più recenti funzioni offerte dalla tecnologia, e con airbag multipli, compreso quello per le ginocchia del conducente, Korando sarà una delle vetture più sicure del suo segmento. Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza in dotazione su Korando prevedono un moderno sistema di frenata d’emergenza (AEBS), completo di videocamera e radar, assistenza per il mantenimento della corsia di marcia, avviso di partenza del veicolo che precede, avviso distanza di sicurezza e rilevatore stanchezza del conducente, cruise control adattivo intelligente e assistenza all’uso degli abbaglianti. Il SUV è inoltre dotato di rilevamento angoli ciechi, assistenza mantenimento corsia di marcia e avviso di traffico per manovre di retromarcia (Rear Cross Traffic Alert), con attivazione automatica dei freni collegata a tutti e tre i sistemi, nel caso in cui il conducente non freni.

Connettività e tecnologia

Con interni tra i più contemporanei del settore e con un quadro strumenti ampio e facilmente accessibile, il nuovo Korando offre la massima tecnologia e connettività di ultima generazione, come Apple CarPlay, Google Android Auto e un sistema di navigazione satellitare Tom Tom che compare sullo schermo principale e nel quadro strumenti per una visualizzazione più sicura.

Motorizzazioni

Per quanto riguarda la motorizzazione, al momento del lancio si potrà scegliere tra due motori Euro 6D, un nuovissimo motore a benzina GDI-turbo da 1,5 litri e un diesel da 1,6 litri. Prossimamente, si prevede la messa in commercio anche di una versione EV interamente elettrica. Il nuovo motore a benzina GDI-turbo da 1,5 litri, particolarmente fluido, ha una cilindrata di 1.497cc ed eroga una potenza massima di 163PS a 5.500 giri/min e una coppia massima di 280Nm a 1.550-4.500 giri/min, con emissioni di CO2 pari a 146g/km (il valore target UE per auto a due ruote motrici con cambio manuale e funzione start/stop).

Il motore diesel da 1,6 litri, a basso consumo di carburante, potente e pulito, ha una cilindrata 1.597cc ed eroga una potenza massima di 136PS a 4.000 giri/min e una coppia massima di 324Nm a 1,500 giri/min per il modello automatico, con emissioni di CO2 pari a 115g/km (il valore target UE per auto a due ruote motrici con cambio manuale e funzione start/stop). Il motore diesel da 1,6 litri con cambio automatico offre una straordinaria capacità di traino fino a 2 tonnellate o 1,5 tonnellate con gli altri motori e trasmissioni. Entrambi i motori saranno disponibili con la funzione automatica stop/start nei modelli a due ruote motrici, sia con cambio manuale a 6 rapporti che con cambio automatico AISIN a 6 marce.