Ssangyong presenta Tivoli Juice, un'edizione speciale "da brivido"

Dopo le versioni Total Black e Seoul, SsangYong lancia sul mercato la terza Special Edition della collezione K-Collection, la serie di edizioni limitate che aggiungono ulteriori personalizzazioni ad un modello che fa di carattere, design e capacità di distinguersi i suoi elementi più apprezzati.

Ecco quindi Tivoli Juice, color Orange Pop, che sarà lanciata da una campagna di comunicazione esclusivamente social sui canali Instagram e Facebook del marchio. Chiunque prenoterà la vettura tramite il canale web entro il 31 ottobre avrà diritto ad un buono sconto extra di 1.000 euro valido per immatricolazioni entro il 31 dicembre 2018.

Se “la paura fa 90” ci si dovrà dunque affrettare a prenotare Tivoli Juice perché tante, 90, saranno gli esemplari di questo modello commercializzati sul mercato italiano.Tivoli Juice nasce con l’obiettivo di enfatizzare ulteriormente la personalità di Tivoli, andando ad aggiungere al design innovativo del modello il caratteristico colore Orange Pop, che staccherà con il tettuccio nero, e le protezioni anteriore e posteriore.

Come tutte le versioni della K-Collection, gli allestimenti uniscono comfort, modernità e stile inconfondibile: cerchi in lega leggera da 18" con taglio diamantato black, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati, climatizzatore automatico bi-zona, battitacco in alluminio, maniglie interne cromate, smart audio system 7" touch screen, retrocamera per visione posteriore, volante e pomello cambio rivestiti in pelle, connettività Apple Carplay e Android Auto, Radio DAB e molto altro.

“Abbiamo scelto Halloween, il momento dell’anno più indicato a proporre questa nuova versione della K-Collection - sostiene Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motor Italia (SYMI). Tivoli continua a sollecitare, anche grazie a queste versioni del tutto speciali, un pubblico giovane, attento ai dettagli, alle possibilità di personalizzazione dell’auto e anche alla capacità di condividere l’immagine della propria vettura come espressione della propria personalità. Tivoli Juice, non solo per l’innovativo colore Orange Pop che è novità assoluta ma per tutte le sue caratteristiche, rientra pienamente nell’immaginario di un’auto che vuole farsi notare da chi ama essere oltre le convenzioni diventando un gioiello della nostra Collezione speciale che continua ad arricchirsi”. Anche su Tivoli Juice è in vigore la garanzia della gamma SsangYong: 100% Soddisfatti o Rimborsati e Garanzia e Assistenza Stradale per 5 anni. I prezzi partono da 24.500 euro chiavi in mano per la versione a benzina con cambio manuale.