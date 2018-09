Ssangyong Tivoli è l'auto ufficiale di Miss Italia

Miss Italia 2018 a bordo di SsangYong per raccontare le donne oltre la bellezza estetica. Proprio come Tivoli, auto ufficiale dell’edizione 2018 del concorso dedicato all’universo femminile, che al design accattivante unisce elementi che completano il valore estetico come l’innovazione tecnologica e gli elevati standard di sicurezza, vere e proprie colonne portanti della filosofia del brand coreano.

SsangYong supporterà l’evento integrandosi con lo show attraverso alcune attivazioni realizzate ad hoc con il contributo del noto influencer Andrea Pinna che, con il suo carattere frizzante e fuori dagli schemi, ben rappresenta lo spirito del SUV coreano. Le 15 auto a disposizione dell’evento, brandizzate con il logo ufficiale di Miss Italia, saranno inoltre utilizzate durante tutti gli spostamenti delle giovani concorrenti durante lo show.

Centottantadue le ragazze che parteciperanno, a partire dalla sfilata di Jesolo del 3 settembre che proseguirà, con il coinvolgimento di diverse realtà locali, in una quattro giorni di selezioni. Sessanta aspiranti Miss supereranno la prima selezione per arrivare poi alle trenta finaliste che il 17 settembre si contenderanno l’ambita corona. A condurre la serata finale, in onda su La7, la coppia firmata da Diletta Leotta, conduttrice televisiva e radiofonica, volto di Dazn, e Francesco Facchinetti, che da due anni è al timone del concorso di bellezza più amato dagli italiani.

Un’occasione unica per SsangYong e per Tivoli che è diventata uno dei fiori all’occhiello della casa coreana, soprattutto sul target femminile, contribuendo ad un importante riposizionamento del brand, forte di oltre 100.000 unità vendute e leader incontrastato tra i crossover in Corea del Sud.

Un urban crossover molto apprezzato dal mercato italiano, in grado di adattarsi a gusti ed esigenze diverse trasformandosi in una vera espressione di originalità grazie a linee sofisticate, carattere eclettico e spirito moderno. Un prodotto di alto livello, non solo dal punto di vista tecnico, ma nella sua capacità di interpretare uno stile di vita attuale e dinamico.

“È un’iniziativa prestigiosa che ci rende particolarmente orgogliosi - sostiene Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motor Italia. Abbiamo deciso di partecipare da protagonisti ad un evento che è perfettamente in linea con un modello la cui impronta rispecchia ambizioni e gusti di un target giovane, sensibile alla bellezza, alle tecnologie al design e al valore dell’originalità. Nella nostra gamma, Tivoli è il modello che strizza maggiormente l’occhio ad un pubblico femminile che cerca in un SUV prestazioni elevate unite ad un grande comfort e alle ultimissime tecnologie in fatto di sicurezza attiva e passiva. Una linea accattivante e di personalità con affidabilità garantita 5 anni. Un modello che sta contribuendo in modo decisivo al progetto di affermazione del brand SsangYong e alla riconoscibilità del marchio”.