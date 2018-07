Ssangyong, ode alle origini: Tivoli “Seoul” si aggiunge alla K Collection

Continua la serie di edizioni limitate di SsangYong e, dopo la presentazione ad inizio giugno di Tivoli Black Edition, la K Collection della Casa automobilistica coreana prosegue con una celebrazione delle proprie origini, aggiungendo ulteriore carattere ad un modello che fa proprio della grinta e della personalizzazione i suoi tratti distintivi.

Nuovo look e allestimenti personalizzati per Tivoli K Collection Seoul che si colora con le tinte della bandiera della Repubblica Coreana. Due nuove versioni: blu con tetto bianco e specchietti rossi o rossa con tetto bianco e specchietti blu per esaltare con stile le origini di un’auto dal carattere vivace che non passa inosservata. Tre le motorizzazioni, tutte 1.6 (benzina, diesel e bi-fuel benzina/GPL) ma, oltre ai colori, elementi come il badge personalizzato sui montanti posteriori danno a Tivoli Seoul quel tocco di “coreanità” che la rende davvero unica, in particolar modo se si pensa che lo speciale allestimento sarà, come tutti quelli della K Collection, in edizione limitata.

Tivoli Seoul metteancora più brio ad uno dei modelli più colorati della gamma SsangYong, grazie alle speciali verniciature metallizzate «Dandy Blue» e «FlamingRed», alle luci diurne al led, ai vetri privacy, ai cerchi in lega leggera da 18" con taglio diamantato silver.

Questa nuova personalizzazione di Tivoli si caratterizza ulteriormente per gli specchietti a cromatura invertita nelle due versioni rispetto al colore della scocca, conservando i sistemi di sicurezza top di gamma di Tivoli ed un sistema di entertainment che unisce utilità a divertimento.

Se la sicurezza è garantita da Forward Collision Warning, frenata automatica A.E.B.S (Autonomous Emergency Braking System), E.S.P. (Sistema di controllo della stabilità), B.A.S. (Sistema di assistenza della forza frenante), Sistema di controllo totale della trazione (F.T.C.S.), dispositivo di assistenza in salita (H.S.A) nell’abitacolo il divertimento è assicurato dallo Smart Audio System 7" Touch screen, radio con MP3, prese HDMI / USB e 6 altoparlanti, il Bluetooth con comandi al volante, cruise control e computer di bordo completati dalla retrocamera per visione posteriore.

Tivoli Seul si rivolge ad un target dinamico e giovane strizzando l’occhio anche al pubblico femminile molto attento allo stile originale ed espressivo della propria personalità e creatività

“È certamente un ottimo momento per celebrare il paese di origine di SsangYong Motor - sostiene Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motor Italia (SYMI). Esaltiamo spesso le caratteristiche di unicità e personalità di Tivoli, un modello che piace proprio a chi vuole distinguersi. Questo modello, il secondo della K Collection che inseriamo in gamma, aggiunge un tassello in più che parla dell’azienda, di un paese dalle grandi tradizioni e dal grande futuro senza rinunciare al piacere estetico e al dinamismo che appartiene sin dalla sua nascita a Tivoli. Già modello con la più ricca possibilità di scelta delle colorazioni, la versione Seoul di Tivoli richiama la bandiera della Repubblica di Korea ricordando alcune delle principali qualità dello spirito coreano: perseveranza, innovazione e attenzione ai dettagli”.

Tivoli Seoul mantiene gli impegni di garanzia della gamma SsangYong: 100% Soddisfatti o Rimborsati e Garanzia e Assistenza Stradale per 5 anni con prezzi a partire da 21.250 euro chiavi in mano per la versione a benzina con cambio manuale. Disponibile presso tutta la rete di concessionarie italiane a partire dal 20 luglio prossimo.