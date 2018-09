Lo stabilimento Sevel raggiunge i sei milioni di veicoli prodotti

È uscito ieri dalle linee della Sevel (Società Europea Veicoli Leggeri) il veicolo numero 6.000.000. Si tratta di un Ducato Natural Power (passo medio e tetto alto) con livrea grigio alluminio ed equipaggiato con il propulsore a basso impatto ambientale 140 Natural Power con alimentazione a metano che eroga 136 CV di potenza e 350Nm di coppia massima ed è capace di prestazioni del tutto paragonabili ad un motore a gasolio e di un autonomia a metano di 400 km.

Acquistato da un cliente italiano per il trasporto persone, il veicolo da record testimonia non soltanto il legame indissolubile tra il modello best seller di Fiat Professional e lo stabilimento Sevel di Atessa, in Val di Sangro, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d'Europa, ma anche l'indiscussa leadership di FCA nella vendita di veicoli a doppia alimentazione benzina/metano: basti pensare che, a livello europeo in oltre 20 anni, sono state immatricolate oltre 754mila tra vetture e veicoli commerciali. In particolare, la gamma di Fiat Professional annovera quattro modelli: Fiorino, Doblò Cargo, Ducato Van, Minibus o Panorama e Panda Van.