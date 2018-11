Subaru con 7Milamiglialontano per il progetto “H2OPLANET”

Subaru Italia ha annunciato che sarà partner di 7Milamiglialontano (7MML) per “H2OPLANET”, un progetto di viaggio solidale lungo tutte le coste del globo per sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento delle acque e sostenere le raccolte fondi per le Onlus partner a cui sarà devoluto l’intero ricavato.

7Milamiglialontano è un’associazione culturale bresciana che progetta delle esperienze di viaggio non convenzionali coniugandole con delle iniziative di solidarietà. Il prossimo ambizioso piano ideato da 7MML è di percorrere nel corso dei prossimi 7 anni, con altrettanti avventurosi viaggi, le coste di tutti gli oceani e i mari, includendo grandi laghi e fiumi importanti, per mappare lo stato di salute delle acque del nostro pianeta. I viaggi si tradurranno in una “testimonianza di alto livello qualitativo sullo stato delle cose con diversi strumenti: immagini, video, scrittura, libro” come preannuncia Giuliano Radici, presidente dell’associazione. “Verrà inoltre riproposta la formula vincente della varietà dei mezzi di trasporto, con i diversi gruppi che intraprenderanno i percorsi con automobili 4x4, mountain bike, barca, piedi o motocicletta, ma non solo”. Con questo lavoro di documentazione e narrazione si invita il pubblico a riflettere sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e sulla necessità di un cambiamento.

Subaru Italia sarà al fianco di 7MML nel primo di questi 7 viaggi, fornendo due Subaru Outback MY19 con cui i team composti da fotografi, videomaker, scrittori, professionisti e appassionati percorreranno strade e sentieri costieri di tutta Europa. Le due ammiraglie della Casa delle Pleiadi partiranno da Brescia il 1° aprile 2019 alla volta della penisola Iberica percorrendone il perimetro, per risalire lungo la costa francese che si affaccia sull’Atlantico alla volta delle isole Britanniche. Dopo aver esplorato i litorali che si affacciano sul Mar Baltico e la Scandinavia, i team punteranno verso la Turchia per poi setacciare le frastagliate coste greche prima di risalire lungo l’Adriatico e concludere il viaggio con un tour dello stivale.

Giovedì 22 novembre 7Milamiglialontano inaugurerà la mostra fotografica di “Ritorno al Centro” il suo ultimo progetto realizzato nel 2017. Nella splendida cornice di Palazzo Averoldi a Brescia saranno esposte 50 immagini dell’ultimo viaggio che serviranno a raccogliere fondi per le attività della Onlus Niños que Esperan, altro partner del progetto “H2OPLANET”. L’idea progettuale che sarà finanziata con il viaggio di “H2OPLANET” nel vecchio continente sarà la ristrutturazione di un orfanato per oltre 160 ragazzi provenienti da Haiti e dalla Repubblica Dominicana. La mostra sarà visitabile anche nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre.