Subaru al Suv&Crossover Day con ben sette modelli

Sabato 29 Settembre si svolgerà il Suv&Crossover Day, una giornata dedicata alle tipologie di auto più richieste sul mercato. L’evento organizzato da Quattroruote si svolgerà sul circuito di Vairano di Vidigulfo.



I partecipanti, all’interno dell’impianto pavese, potranno effettuare test drive sia sulla pista che sul tracciato off-road, testando così le auto presenti su differenti superfici. Il tutto con le indicazioni e il supporto forniti da istruttori professionisti che forniranno utili consigli per migliorare le proprie capacità di guida.



Subaru sarà presente con ben 7 vetture per permettere a tutti i partecipanti di poter metterne alla prova le capacità tecniche sia su asfalto che su terreni extraurbani. Insieme ai suoi modelli di SUV e Crossover, Outback, Forester e XV, la casa delle Pleiadi porterà a Vairano anche l’hatchback Impreza e la sportiva BRZ, da poter testare sul tracciato Handling. Oltre alle prove dinamiche sarà possibile effettuare dei test di parcheggio, di carico, dei sistemi di infotainment e assistere a dimostrazioni pratiche della tecnologia di bordo per la sicurezza attiva.

Il test off-road sarà lo scenario perfetto per scoprire il Symmetrical AWD, elemento distintivo del brand Subaru insieme ai motori Boxer, e il sistema X-MODE, che intervenendo su motore, cambio, trazione integrale AWD ed altri componenti, incrementa la capacità di controllo del pilota su fondi viscidi o dissestati. Il sistema si attiva con la semplice pressione di un tasto posto sulla consolle centrale. Quando l’XMODE è attivo, è possibile attivare anche la funzione HDC (Hill Descent Control) che permette di mantenere costante la velocità durante le discese più ripide e scivolose.

Non solo fuoristrada, ma anche l’asfalto tipico dell’ambiente cittadino in cui si muovono e destreggiano ogni giorno le famiglie. È pensando a loro che sono state ideate tutte le attività che si possono svolgere nel corso della giornata: dalle dimostrazioni dei più innovativi sistemi di assistenza alla guida alle aree relax con street food, dalle piste e aree giochi per i più piccoli, alla possibilità di effettuare test gratuiti della vista.