Subaru inizia la produzione di Ascent, il nuovo SUV a 7 posti

Subaru ha avviato la produzione di Ascent nel suo impianto statunitense nell'Indiana. Il 7 maggio scorso, la prima Ascent prodotta in America è uscita dalla catena di montaggio. L'Ascent è il nuovissimo SUV, a tre file di posti a sedere, che Subaru ha sviluppato esclusivamente per il mercato Nord Americano con l'obiettivo di una crescita sostenibile nella regione.

Il veicolo, che ha fatto il suo debutto mondiale al Los Angeles Auto Show nel novembre 2017, è il più grande Subaru mai costruito ed è appositamente progettato per famiglie dinamiche e attive. La nuova Ascent sarà disponibile per la vendita negli Stati Uniti e in Canada a metà del 2018 e le prime consegne avverranno prima dell'estate.

Nonostante ciò gli ordini per il veicolo hanno già superato le 4.500 unità. L'arrivo di Ascent nel mercato americano è il coronamento di un percorso di crescita iniziato 10 anni fa e da allora mai interrotto. Il 30 Aprile scorso Subaru of America ha annunciato la vendita del nove milionesimo veicolo nel territorio degli Stati Uniti. Il nuovo proprietario ha preso in consegna un Subaru Crosstrek 2018 (Subaru XV per gli altri mercati, ndr) presso una Concessionaria Subaru in Arkansas. Marzo ha fatto segnare inoltre il 49° mese consecutivo di crescita negli Stati Uniti con oltre 40.000 veicoli venduti. Subaru ad oggi è l'unico produttore a raggiungere nove anni consecutivi di vendite record e 10 anni di crescita consecutiva negli Stati Uniti.