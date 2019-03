Subaru, in arrivo una versione speciale e limitata della BRZ

Un’edizione speciale della Subaru BRZ arriva sul mercato italiano in una configurazione che ne esalta l’anima sportiva. Questa versione prende il nome di GUNMA Edition, dal nome della prefettura giapponese all’interno della quale sorge lo storico impianto produttivo Subaru, all’interno del quale vengono realizzati tutti i modelli che arrivano sul nostro mercato, incluse le due gemelle Subaru BRZ e Toyota GT86.

Il nome Subaru BRZ GUNMA Edition vuole quindi enfatizzare come la sportiva sia espressione del marchio a 6 stelle, con l’immancabile motore BOXER ed i concetti tipici della guida Subaru, sicurezza attiva, facilità e piacere di guida che si adattano per la prima volta ad una vettura a trazione posteriore. La sportività di questo modello è esaltata dalle sospensioni sportive SACHS per un handling e delle performace di guida ancora più elevate. La Subaru BRZ GUNMA Edition sarà disponibile in un’unica colorazione esclusiva per questo modello, il Cool Grey Khaki, apparsa per la prima volta sulla SUBARU XV, la bestseller della Casa delle Pleiadi sul mercato italiano.

Dettagli esclusivi all'esterno e all'interno

Il modello in questa esclusiva configurazione si arricchisce di una serie di dettagli di colore nero che la rendono ancora più aggessiva e accattivante: dai cerchi in lega metallizzati da 17” allo spoiler posteriore, passando per il graffio laterale, gli specchietti retrovisori e l’antenna a pinna di squalo. A questi si aggiungono gli sticker, elementi distintivi del desing eterno della Subaru BRZ GUNMA Edition: sulla parte centrale sono state applicate due striscie di colore nero che partono dal paraurti anteriore e arrivano fino al posteriore. Su entrambi i lati compare invece una striscia, sempre di colore nero, con il logo e la scritta “SUBARU” dello stesso colore della carrozzeria e da una linea che riprende il motivo generato dai due sticker applicati centralmente. Anche gli interni della GUNMA Edition sono ancora più ricercati: la vettura è equipaggiata con interni in pelle e Alcantara. Le parti in Alcantara di color nero si affiancano alla pelle di color mattone, tonalità che ricompare anche sulle cuciture della cuffia del cambio e del volante.

Motore e telaio i punti di forza

I punti di forza della Subaru BRZ rimangono invariati anche in questa edizione limitata. Il quattro cilindri boxer da 200 CV e il baricentro estremamente basso permettono di ottenere una ripartizione particolarmente equilibrata dei pesi. Grazie soprattutto ad un telaio mirato con un elevato utilizzo di acciai speciali ad alta resistenza, il coupé è particolarmente leggero, con un peso contenuto a soli 1243 kg. A rendere estremamente maneggevole la BRZ contribuiscono anche le sue dimensioni decisamente compatte: lun./lar./alt. 424/177,5/128,5 cm. con un passo di 257 cm.