Subaru Impreza nella top 10 delle auto sotto i 20.000$ più “cool” del 2018

Il “momento” positivo negli US per Subaru non è rappresentato solo da un andamento estremamente consistente delle vendite ma anche da una serie di riconoscimenti che sono attribuiti ai prodotti della Casa nipponica che ne fanno una delle marche più apprezzate degli ultimi 5 anni. L’ultimo premio arriva da Kelley Blue Book che ha nominato la Subaru Impreza 2018 come una delle “10 auto nuove più cool sotto i 20.000$” del 2018 per caratteristiche, stile e valore. L’Impreza è dotata del leggendario Symmetrical All-Wheel Drive e di un equipaggiamento di serie che include l’integrazione smartphone con Apple CarPlay™ e Android™ Auto con un prezzo a partire da 18.495$.

Mentre una delle nuove auto oggi presente sulle strade costa in media più di 35.000$, è ancora possibile scegliere tra una discreta varietà di auto a prezzi più accessibili senza sacrificare comfort e stile. Per aiutare a restringere la scelta, i redattori di Kelley Blue Book, il fornitore leader di informazioni sui veicoli nuovi e usati, hanno selezionato l’Impreza insieme ad altre nove auto.

La Subaru Impreza 2018, disponibile nelle versioni Sedan (solo per il mercato USA) e 5 porte, è offerta in quattro livelli di allestimento: 2.0i base, Premium, Sport e Limited. La vettura è equipaggiata da un motore SUBARU BOXER® da 2.0 litri e 152 CV e dal proverbiale Symmetrical All-Wheel Drive conferendole la migliore trazione mantenendo garantite stabilità e precisione di guida. Il model year 2018 ha il più alto risparmio di carburante di qualsiasi auto a trazione integrale a benzina disponibile negli Stati Uniti. Il suo rating stimato dall’EPA1 (di un massimo di 28 mpg2 in città, 38 mpg in autostrada e 32 mpg combinati) per i modelli con cambio automatico CVT è paragonabile a quello delle vetture a trazione anteriore.

L’Impreza ha a disposizione un equipaggiamento di serie che include SUBARU STARLINK™ - multimedia che fornisce l’integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto - alzacristalli elettrici, sedile posteriore ribaltabile 60/40, chiusura centralizzata, display multifunzione con informazioni sul consumo di carburante, piantone dello sterzo inclinabile e telescopico, sistema di sicurezza con blocco motore e altro ancora.

L’Impreza model year 2018 incarna a pieno il nuovo design Subaru con la calandra esagonale che rappresenta il segno distintivo del brand e i fari ad occhi di falco. Il risultato è una vettura dal corpo più scultoreo con un aspetto atletico accentuato da passaruota prominenti e linee fluide, mantenendo una continuità con il resto delle linee del modello. Questo nuovo look intenso si rispecchia anche nell’abitacolo il cui design segue le linee discendenti della parte frontale del veicolo.