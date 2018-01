Subaru espone VIZIV Performance STI Concept al Tokyo Auto Salon

Subaru Corporation, insieme a Subaru Tecnica International (STI), partecipano al Tokyo Auto Salon 2018, aperto al pubblico dal 12 gennaio e che proseguirà per tutto il week end, presso il Makuhari Messe nella prefettura di Chiba.

Presso lo stand Subaru sarà esposta la "Subaru VIZIV Performance STI Concept" che incarna la visione del marchio per il futuro nella realizzazione di vetture che offrano valori legati al motto della Casa delle Pleiadi "Enjoyment and Peace of Mind". Prenderanno posto allo stand anche i modelli "Subaru Levorg STI Sport - STI Performance-" e "Subaru BRZ STI Sport -STI Performance-" equipaggiate con particolari speciali STI Performance.

Nell'area "Auto da corsa" saranno esposte la "WRX STI NBR Challenge 2016" che ha partecipato alla 24 ore del Nürburgring e la "Subaru BRZ GT300 2017" impiegata nel campionato Super GT. Il Subaru VIZIV Performance STI Concept è basato sul Subaru VIZIV Performance Concept3 esposto al 45° Tokyo Motor Show 2017, STI mette in mostra la sua esperienza nel migliorare le prestazioni di guida sviluppando parti esterne esclusive. Il paraurti anteriore, le minigonne sottoporta e lo spoiler del bagagliaio evocano le prestazioni aerodinamiche del modello STI. Utilizzando le competenze sviluppate nelle attività motorsport della STI, i due modelli Levorg "STI Performance" utilizzano particolari STI unici in grado di offrire una qualità di guida superba, stabilità e maneggevolezza esilaranti per prestazioni estreme.

Da non confondere con il Tokyo Motor Show che solitamente si svolge a cavallo fra Ottobre e Novembre, il Tokyo Auto Salon si propone come salone per espositori dedicato a: mostra di tecnologiche e prodotti per le auto da elaborare; mostra e vendita di auto con particolari accessori e allestimenti; mostra e vendita auto con evidenti tecnologie di tuning innovative; vendita di videogiochi auto, parti aftermarket, oggetti sportivi e altri prodotti legati al mondo dell'auto; mostra e vendita auto e veicoli commerciali completamente elaborati.