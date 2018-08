Subaru annuncia STEP, la sua vision sviluppata fino al 2025

Subaru Corporation ha annunciato in questi giorni la sua nuova vision del management a medio termine. Si chiama “STEP” ed è stata sviluppata con l’obiettivo di far diventare Subaru un’azienda di cui i clienti si fidano e con cui possono identificarsi.

Sotto la sua filosofia gestionale di puntare ad essere un'azienda coinvolgente con una forte presenza sul mercato costruita sul principio del cliente al centro di tutto, Subaru ha definito le seguenti tre visioni per il 2025 in vista del suo obiettivo - da un'azienda che produce cose, a un'azienda che fa sorridere la gente - che la società ha stabilito nel 100° anniversario dalla sua fondazione nel 1917.

Diventare un marchio "diverso" dagli altri migliorando il carattere distintivo

Impegnarsi in attività commerciali che siano in sintonia con i clienti mettendoli al centro della scena.

Soddisfare la responsabilità sociale d’impresa contribuendo a diversificare i bisogni sociali.

La vision è sviluppata su 12 punti che verranno rivelati man mano per dare la possibilità di comprendere al meglio gli argomenti trattati. Ecco i primi tre:

STEP: il nome della nuova vision.

STEP è un acronimo formato dalle lettere iniziali delle parole inglesi Speed (Velocità), Trust (Fiducia), Engagement (Coinvolgimento), e Peace of Mind and Enjoyment (Tranquillità e divertimento) che sono i quattro importanti elementi della nuova vision. La lettera “T” è enfatizzata nel logo perché Subaru considera la fiducia come l’elemento più importante di tutti. Il nome esprime inoltre la determinazione dell’azienda di compiere dei “passi decisi e costanti” nel prossimo futuro.

Un cambiamento della cultura aziendale

Subaru mira a diventare un'azienda in grado di rispondere in modo rapido e flessibile al cambiamento, essendo più sensibile ai tempi e al mondo esterno, preservando il DNA di Subaru. Tra le iniziative specifiche figurano:

gli sforzi per diventare un'azienda che fa la cosa giusta nel modo giusto;

riformare la cultura aziendale e le risorse umane e l’organizzazione;

rivedere le attività di CSR (Corporate Social Responsibility);

l'adozione dell'IT in tutte le attività di business.

Iniziative per il miglioramento della qualità.

Subaru si impegna a essere il numero 1 per la qualità che consente ai clienti di godere della proprietà a lungo termine con la massima tranquillità. Tra le iniziative specifiche rientrano:

la revisione di tutti i processi, dalla pianificazione del prodotto alla produzione, per garantire la qualità;

il potenziamento del livello degli impianti di produzione;

il rafforzamento dei sistemi di gestione della qualità;

il miglioramento delle operazioni di servizio.

L'azienda ha stabilito un quadro di investimento di 150 miliardi di yen (in 5 anni) per migliorare la qualità totale.