Subaru a Ginevra presenta il concept VIZIV Adrenaline

Subaru si presenterà al Salone di Ginevra 2019 con innumerevoli novità. In occasione del prestigioso salone elvetico, la casa delle Pleiadi ha annunciato che, oltre ai due nuovi modelli MHEV con powertrain e-BOXER destinati al mercato europeo, a Ginevra sarà svelata in anteprima mondiale anche la “SUBARU VIZIV ADRENALINE CONCEPT”.

Per ora su questo modello si sa davvero poco: il nome è una crasi del motto "Vision for Innovation", mentre la tipologia del veicolo sembra essere quella di un SUV compatto a tre porte. Il Salone, giunto all’ottantanovesima edizione, aprirà i suoi battenti al pubblico dal 7 al 17 marzo 2019. “SUBARU VIZIV ADRENALINE CONCEPT” sarà presentata in occasione della conferenza stampa del 5 marzo 2019.