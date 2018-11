Subaru Italia: partito il Winter Check 2018 per affrontare l’inverno in tutta sicurezza

La sicurezza dei clienti e delle vetture è imprescindibile per Subaru. Per questo anche quest’inverno ritorna puntuale l’appuntamento con il Winter Check, per affrontare al meglio i mesi più rigidi dell’anno. Il check-up invernale è partito il 15 novembre 2018, e sarà possibile effettuarlo fino al 15 Marzo 2019.

La promozione invernale dedicata a tutti i proprietari delle auto della Casa delle Pleiadi (escluse vetture Demo, Flotte e Noleggi a lungo e breve termine) garantisce la possibilità di usufruire di 20 controlli auto gratis e dell’attivazione gratuita di 3 mesi di Assistenza Stradale. Sarà possibile sostituire la batteria, le spazzole, i dischi e le pastiglie dei freni usufruendo di sconti speciali. Inoltre per tutte le auto dotate di EyeSight è prevista la diagnosi gratuita del sistema.

Nei prossimi giorni i clienti Subaru riceveranno a casa l’apposito coupon Winter Check con il quale potranno recarsi in uno dei 112 centri di assistenza presenti su tutto il territorio nazionale al fine di usufruire della promozione. È possibile scaricare il coupon anche dal sito subaru.it nella sezione dedicata al Winter Check 2018.

Il Winter Check promosso da Subaru Italia è un’iniziativa volta ad assicurare che tutte le vetture del brand a 6 stelle siano dotate del più alto livello di sicurezza. Il tutto per una guida senza pensieri sulla base del principio All-Around Safety. Per effettuare il Winter Check è vivamente consigliata la prenotazione.