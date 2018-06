Subaru WRX STI 'Legendary Edition': il mito esce di scena con una versione speciale

Subaru Italia, per celebrare la conclusione della commercializzazione in Europa di un'auto divenuta nel tempo un'icona fra le sportive avendo vinto 6 titoli mondiali Rally e 5 edizioni della 24 Ore del Nurburgring (l'ultima lo scorso 13 maggio, ndr), ha lanciato una versione speciale di WRX STI, rinominata Legendary Edition, disponibile per il mercato italiano in soli 55 esemplari numerati.

Gli appassionati ricordano sicuramente le funamboliche acrobazie di Colin McRae che nel 1993 conquistava il mondiale Rally piloti e Marche. Fra il '96 e il 2003 gli altri 4 titoli grazie a Richard Burns e Petter Solberg a testimonianza di un periodo straordinariamente eccitante per il mondo rallystico e per il marchio Subaru. Da sempre l'anima sportiva della casa delle Pleiadi è stata rappresentata dalla WRX STI, ma non si è limitata ai terreni impervi del Rally. Subaru Tecnica International, la società che gestisce le attività sportive di Subaru, nell'ultimo decennio ha spostato il suo focus dal WRC alla pista, partecipando al campionato Super GT e trionfando nella classe SP3T nel 2011, 2012, 2015, 2016 e 2018 della 24 ore che si corre nell'inferno verde del Nurburgring.

Sull'impegnativo percorso tedesco la WRX STI ha più volte dimostrato i valori distintivi del brand: elevate prestazioni di guida, sicurezza e praticità che sono esaltate come non mai nel Model Year 2018. Il design esterno della WRX STI Legendary Edition richiama le edizioni vincenti di un modello diventato un'icona nel mondo dei motori, un mix di aggressività e sportività caratterizzato da: Cerchi da 19" verniciati in oro, Pinze dei freni Brembo verniciate in argento, Kit spoiler anteriore, posteriore e laterale originale STI. Sulle fiancate laterali del veicolo sono state inoltre applicate due targhette che riportano il nome Legendary Edition. L'equipaggiamento interno sottolinea ancor di più il carattere sportivo dell'auto: sedili sportivi Recaro, volante sportivo in Alcantara, pomello del cambio STI, pulsante di accensione STI e tappetini STI

L'esperienza di guida è ancora più emozionante grazie ai leveraggi del cambio corti che regalano un feeling sportivo ad ogni cambiata. L'eccezionalità di questo modello da collezione è certificata dalla targhetta applicata sulla base del cambio, che identifica il numero di serie del veicolo tra tutti i 55 esemplari disponibili, dettaglio che rende ogni WRX STI Legendary Edition unica. Lo stesso numero identificativo sarà presente anche su un esclusivo portachiavi personalizzato.

Come la versione standard di questo Model Year, la Legendary Edition impiega il sistema AWD e una versione rinnovata del Driver's Control Centre Differential, offrendo al guidatore un'esperienza di guida emozionante. Inoltre, la sicurezza e la praticità sono state incrementate con funzioni come lo Steering Responsive Headlight, di serie come i fari a LED.

I 55 esemplari di WRX STI Legendary Edition saranno disponibili al prezzo di 53.990 euro in un'unica colorazione: WR Blue Pearl, il blu distintivo del modello entrato nel mito. La Legendary Edition sta andando letteralmente a ruba dal momento in cui è stata comunicata alla rete di vendita - poche settimane fa - e restano ancora pochi esemplari disponibili. Coloro che volessero vivere un'esperienza di guida unica senza poter accedere all'acquisto lo potranno fare presso la Subaru Driving School che ha a disposizione tre esemplari del Model Year 18 dalle performance uguali alla Legendary.