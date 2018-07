Subaru4Fun torna con un nuovo entusiasmante appuntamento

C’è grande attesa per il secondo raduno del Subaru4Fun che si svolgerà il 15 luglio sugli splendidi percorsi dei Colli Modenesi. Sono già pervenute nomerose richieste di adesione da parte dei propietari di auto della Casa delle Pleiadi per prendere parte a questo evento esclusivo che li porterà a guidare su percorsi off-road che si snodano su dei paesaggi mozzafiato.

Questo appuntamento arriva dopo l’entusiasmante prima tappa del Subaru4Fun che ha visto 33 equipaggi di appassionati del brand impegnati sulle strade della Maremma e dell’Argentario in una tre giorni all’insegna dell’avventura e del divertimento.

Non solo fuoristrada per i Subaristi che si incontreranno il prossimo 15 luglio, ma anche possibilità di scoprire delle piccole meraviglie del territorio emiliano. Il ritrovo del raduno sarà infatti all’acetaia Giuseppe Giusti di Modena, la più antica d’Italia con oltre 400 anni di attività. La giornata si concluderà con una visita allo storico borgo di Castelvetro, noto per le sue sei torri di epoca medievale che un tempo si ergevano a difesa di un castello e che oggi compaiono sull’emblema della città.

Tra questi due momenti ci saranno oltre tre ore di off-road per i partecipanti a bordo delle loro Subaru XV, Forester e Outback, coaudiuvati e seguiti dai piloti della Subaru Driving School. I clienti affronteranno le curve e le asperità della pista di motocross di Levizzano Rangone ed esploreranno i pendii dei Colli Modenesi.

C’è tempo fino a lunedì 9 luglio per iscriversi all’evento con un numero limitatissimo di posti ancora

disponibili. Per chi non riuscisse a prendere parte alla tappa emiliana, sono in programma altre date

del Subaru4Fun in luoghi e percorsi tutti da scoprire. Tra questi ci sarà il Dream Tour che si svolgera

in Sardegna alla fine dell’anno: quattro giorni per esplorare a bordo della propria Subaru le bellezze

dell’isola e per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Per info: https://www.subaru.it/subaru4fun