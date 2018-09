Il Subaru4Fun fa tappa tra le colline della Franciacorta e il Lago di Garda

Dopo la pausa estiva ritornano gli appuntamenti del Subaru4Fun, il club dei subaristi. Gli appassionati del marchio si ritroveranno il 22 e 23 settembre tra le colline della Franciacorta e il lago di Garda per un weekend ricco di appuntamenti e di percorsi affascinanti tutti da scoprire e da guidare.

Questa è la terza tappa del 2018 e porta ancora più a nord i membri del Subaru4Fun dopo aver percorso prima le strade della Maremma e dell’Argentario e poi quelle dei colli Modenesi. Anche in quest’occasione il fuoristrada la farà da padrone con più di due ore di off-road e itinerari affascinanti su cui far esaltare la tecnica delle proprie Subaru.

Il primo appuntamento del raduno è la visita presso una prestigiosa cantina vinicola a cui seguirà lo spostamento all'Autodromo di Franciacorta dove i partecipanti potranno approfondire le proprie capacità di guida con esercizi su una vera pista off-road, sfruttando a pieno il potenziale della trazione integrale delle proprie Subaru, seguiti e supportati dai piloti della Subaru Driving School.

Nel pomeriggio ci si immergerà nella storia dell’automobilismo italiano con la visita al Museo Mille Miglia di Brescia, alla scoperta delle magnifiche auto d'epoca e dei memorabilia della storica gara. Il sabato si concluderà con il trasferimento verso il lago di Garda, per la cena a Desenzano.

I tracciati 4x4 saranno quindi protagonisti sin dalle prime ore della giornata di domenica con l’obiettivo di raggiungere il rifugio Malpensata sul Monte Guglielmo. Il promontorio, dall’alto dei suoi quasi 2.000 mt. che si elevano nelle Prealpi Bresciane, offre un panorama unico con vista sul lago d’Iseo.

C’è tempo fino a mercoledì 19 settembre per iscriversi all’evento ma i posti ancora disponibili sono limitati. Per chi non riuscisse a prendere parte a questo appuntamento ci saranno altre occasioni fino alla fine dell’anno. È previsto infatti un appuntamento di 2 giorni alla fine di Ottobre nella zona al confine fra Toscana e Liguria e, soprattutto, una tappa speciale del Subaru4Fun alla scoperta delle bellezza della Sardegna a cavallo del nuovo anno, 3 giorni (+2 di trasferimento) di avventure e divertimento off-road con la Casa delle Pleiadi.