Il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour arriva sulle nevi di Roccaraso

Il prossimo weekend l’Abruzzo ospiterà la terza tappa del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 powered by Radio Deejay. Chiusa con un clamoroso successo la parentesi dolomitica di San Martino di Castrozza (TN), il Vertical Winter Tour fa ora rotta verso Roccaraso, sull’Altopiano delle Cinquemiglia, in provincia dell’Aquila. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio, il Vertical Village farà base in località Pizzalto e animerà il piazzale ai margini delle piste con un denso programma in cui le parole d’ordine saranno Sport, Music & Fun.

Integrazione perfetta

L’edizione 2020 di Vertical Winter Tour ha scelto Suzuki come Title Sponsor e la Casa di Hamamatsu è tra i partecipanti più visitati in ogni appuntamento della manifestazione. Tappa dopo tappa, Suzuki rivela la sua sportività e il suo rispetto per l'ambiente agli amanti della montagna e agli ascoltatori di Radio Deejay, radio ufficiale dell’evento.

A Roccaraso Suzuki allestirà uno stand all’interno dei 700 metri quadri del Vertical Village e qui si potrà ammirare da vicino VITARA HYBRID, subito riconoscibile per i nuovi fari a Led. Da un’area adiacente partiranno emozionanti test drive che avranno come grandi protagonisti i modelli Suzuki HYBRID 4WD AllGrip.

Le prove permetteranno di vivere un'esperienza di guida unica e di sperimentare come la tecnologia Suzuki Hybrid e la trazione integrale 4WD Allgrip sappiano lavorare all'unisono, tra paesaggi mozzafiato e in una suggestiva cornice naturale.

A ciascuno il suo AllGrip

Tra le auto a disposizione spiccano VITARA HYBRID e S-CROSS HYBRID, che debuttano in questo periodo in listino con il motore 1.4 BOOSTERJET. In prova ci saranno anche IGNIS HYBRID e SWIFT HYBRID, le uniche auto ibride del mercato sotto i quattro metri di lunghezza a essere dotate anche di trazione integrale, e un esemplare di JIMNY, simbolo della tradizione fuoristradistica di Hamamatsu. Nel parco mezzi del 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 sono quindi presenti tutte e tre le varianti di trazione integrale 4WD AllGrip studiate dagli ingegneri Suzuki. IGNIS e SWIFT dispongono dello schema a giunto viscoso AllGrip Auto, che trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori quando quelle anteriori perdono aderenza. VITARA e S-CROSS propongono invece il sistema a controllo elettronico AllGrip Select, che funziona con quattro logiche diverse in base alla modalità di guida selezionata dal pilota. JIMNY adotta infine lo specialistico AllGrip Pro, con trazione integrale part-time e marce ridotte.

L’ibrido efficiente

La tecnologia Suzuki HYBRID garantisce vantaggi concreti in ogni condizione d’impiego, assicurando risultati tangibili senza bisogno di ricariche esterne né di interventi del guidatore. Su tutti i modelli, il cuore del sistema Suzuki HYBRID è l’Integrated Starter Generator. Questo dispositivo funge da alternatore, da motorino di avviamento e da motore elettrico ed è alimentato da leggere batterie agli ioni di litio. Gli accumulatori si trovano sotto i sedili anteriori, dove non sottraggono spazio ai passeggeri e ai loro bagagli, come invece fanno certi sistemi macchinosi e ingombranti di altri costruttori. Le batterie si ricaricano recuperando energia durante le fasi di rallentamento e alimentano l’ISG, permettendogli di avviare il motore termico e di supportarlo nelle fasi di guida più gravose. La coppia supplementare fornita dall’ISG migliora l’erogazione ai bassi regimi e riduce i consumi e le emissioni nocive dell’unità a benzina.

In concomitanza con la tappa di Roccaraso del Vertical Winter Tour ci sarà un’apertura straordinaria dei Concessionari Suzuki dedicata proprio alla gamma HYBRID.

Una grande festa sulla neve

Il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 ricrea in alcune tra le più belle località sciistiche italiane la formula dell’holiday village itinerante a ingresso libero. Ogni giorno, sin dal mattino, gli animatori e gli artisti di Radio Deejay portano musica e intrattenimento ai bordi delle piste, scatenando una ventata di allegria e di energia sulla neve. Balli, coreografie di gruppo, giochi, quiz, musica, dj set e ski test Elan danno modo a tutti di passare al Village giornate all’insegna del puro divertimento. Per i più piccoli c’è inoltre la mascotte Skiro, con un simpatico costume da scoiattolo e golosi omaggi, mentre per i giovani l’intrattenimento prosegue in serata, con le Vertical Night.

Ad ogni tappa, il Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Winter Tour 2020 propone anche la performance live di alcuni Special Guest dello staff di Radio Deejay.

A Roccaraso (AQ) sarà la volta di WAD che si esibirà domenica 9 febbraio alle 15.

Ecco qui di seguito gli altri appuntamenti in calendario.

Le prossime tappe del Suzuki 4x4 Hybrid Vertical Tour 2020

15 e 16 febbraio - Campo Smith - Melezet - Bardonecchia (TO)

22 e 23 febbraio - La Conca - Prato Nevoso (CN)

1 e 2 marzo - Ski Area Belvedere - Canazei Val di Fassa (TN)

7 e 8 marzo – Ski Area Mottolino - Livigno (SO)

14 e 15 marzo - Loc. Bec De Roces - Arabba (BL)

I prossimi spettacoli degli artisti di Radio Deejay

15 febbraio - Bardonecchia - ore 13 Vic

23 febbraio - Prato Nevoso - ore 13 Shorty

1 marzo - Canazei Val di Fassa - ore 15 Wad

7 marzo - Livigno - ore 17 Fargetta

15 marzo - Arabba - Chicco Giuliani