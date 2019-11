Suzuki aderisce al Black Friday con l'iniziativa BlackSuzuki

Per i fan del marchio Suzuki si avvicina il momento per regalarsi o per regalare i magnifici prodotti dello shop online della Casa di Hamamatsu. Suzuki ha infatti deciso di aderire al Black Friday, l’attesa giornata di offerte che apre il periodo dello shopping natalizio.

A partire da martedì 26 novembre e fino a lunedì 2 dicembre chiunque potrà approfittare di uno sconto irripetibile del 15% su tutti gli articoli presenti sulla piattaforma di e-commerce shop.suzuki.it. Beneficiare dell’iniziativa sarà molto facile: basterà inserire il codice promozionale BLACKSUZUKI al momento del pagamento e l’importo scenderà automaticamente. La campagna vale tanto per l’abbigliamento quanto per gli accessori auto e moto e sarà un’occasione di acquisto unica, a prezzi vantaggiosi.

Abbigliamento

Il catalogo Suzuki comprende tre linee, chiamate Motorsport, Collection e Teamwear. Ciascuna si caratterizza per una filosofia diversa mentre ad accomunarle sono l’eccellente qualità dei materiali utilizzati, la funzionalità e la cura per i particolari. Grazie a un vasto assortimento di colori e disegni, i vari articoli soddisfano i desideri e le esigenze di un pubblico ampio e variegato, senza distinzione di età o di genere. Chi segue le corse può scegliere per esempio colorazioni e grafiche ispirate alle livree dei Team ufficiali Suzuki. Chi predilige uno stile sobrio e raffinato può optare invece per prodotti eleganti, ma con il carattere deciso che distingue sempre Suzuki a livello di design.

Motorsport

La linea Motorsport è studiata per far sognare gli amanti delle competizioni su due ruote e soprattutto della MotoGP. Al suo interno spiccano infatti i capi con i loghi e le tinte del Team ECSTAR, identici a quelli indossati dagli uomini della squadra di Hamamatsu sulle piste di tutto il mondo. A completare il quadro ci sono poi tanti prodotti con le suggestive grafiche vintage del Team Classic e alcuni altri della linea dedicata all’iconica sportiva GSX-R.

Teamwear

La collezione Teamwear si compone di capi casual dal taglio sportivo, adatti a chi non vuole rinunciare a un tocco elegante anche nelle occasioni informali. Perfetti per il tempo libero, questi articoli giocano su accostamenti di colori immediatamente riconoscibili come Suzuki, come gli abbinamenti giallo-blu e blu-bianco. Altre proposte sono di gusto classico e giocano sul grigio associato al nero o al bianco.

Collection

La gamma lifestyle Collection è la più variegata e spazia da capi d’abbigliamento alla moda per uomo e donna ad accessori e gadget utili in ogni momento della vita quotidiana, per avere sempre con sé il marchio del cuore. Qui Suzuki firma anche camicie e cravatte, variopinte t-shirt old style e capi spalla dal taglio fashion. Non manca neppure qualche simpatico articolo dedicato ai più piccoli, dal ciuccio all’orsacchiotto, passando per i modellini in scala delle Suzuki più diffuse.

Special Offers

Il Black Friday permette di ridurre di un ulteriore 15% anche gli articoli in promozione. La visita a questa pagina del web store è d’obbligo per cogliere le tante opportunità come quelle relative alle giacche tecniche da moto con i loghi BURGMAN e V-STROM, al piumino leggero della linea VITARA e ai capi che celebrano la grande leggenda del motocross mondiale, il belga Stefan Everts.

Accessori

Il codice BLACKSUZUKI è valido anche nelle sezioni dello shop online dedicate agli accessori auto e moto. Il codice Black Friday rappresenta un’occasione irripetibile per personalizzare la propria auto o moto adattandola alle proprie esigenze e facendone un’espressione della propria personalità.

Tra le proposte a catalogo che assicurano un maggior risparmio troviamo i pratici accessori che migliorano la capacità di carico di auto, moto e scooter. Non vanno inoltre dimenticati i dettagli che vengono proposti per rendere la propria Suzuki più versatile o per dare un tocco originale al look, colorata o… black che sia.