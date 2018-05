Suzuki Demo Ride Tour riprende con quattro tappe al Nord

Il Suzuki DemoRide Tour continua il suo percorso lungo la penisola offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di provare la gamma Suzuki; un’occasione per effettuare un test ride e valutare l’acquisto di una nuova Suzuki.

Questa settimana le tappe saranno le seguenti:

Sabato 5 maggio 2018, presso:

CASA DELLA MOTO SNC DI BIASOLI Via Carlo Maria Maggi 82, Abbiategrasso (MI)

Via Carlo Maria Maggi 82, Abbiategrasso (MI) GHEZZI MOTO Via Merano 28, Varese (VA)

Domenica 5 maggio 2018, presso:

FRALBA MOTO SRL Via Ferriere 3, Villadossola (VB)

Via Ferriere 3, Villadossola (VB) NUOVA MOTO FELIX SRL Via XX Settembre 99, San Martino Buon Albergo (VR)

Come partecipare al Suzuki DemoRide Tour

Tutte le date del Suzuki DemoRide Tour 2018 e gli indirizzi esatti dei concessionari coinvolti nel programma sono indicati sul sito www.suzukitour.it. I test si svolgeranno su strade aperte al traffico e a guidare i tour sarà lo staff Suzuki. Le prove avranno una durata di circa 30 minuti e per iscriversi sarà sufficiente registrarsi online, scegliendo la data, il luogo e il modello preferito. Il sito permette inoltre di verificare la disponibilità delle varie moto nelle fasce orarie previste per i DemoRide, che potrebbero subire variazioni in caso di condizioni meteo particolarmente avverse o di altre esigenze.

Le moto in prova

Il DemoRide Tour 2018 permetterà di saltare subito in sella a sette modelli tra i più ambiti della gamma Suzuki e di toccare con mano le loro qualità. Chi cerca una moto tuttofare potrà per esempio sperimentare l’incredibile equilibrio e la versatilità della V-STROM 650XT, mentre i grandi viaggiatori potranno conoscere meglio la V-STROM 1000XT GLOBE RIDER, con la sua ricca dotazione e il suo prezzo speciale. Un eccezionale vantaggio cliente caratterizza anche altre proposte protagoniste dei test, la grintosa naked GSX-S750 YUGEN e la café racer SV650X-TER, entrambe dotate di accessori esclusivi a condizioni molto interessanti. Per chi è in cerca di prestazioni sportive saranno poi disponibili le GSX-S1000 e GSX-S1000F, mentre a completare il lotto sarà il BURGMAN 400, campione di praticità e imbattibile nel conciliare comfort e piacere di guida. Tutti i modelli protagonisti del DemoRide Tour 2018 sono tra i più efficienti delle rispettive categorie e sono in regola con la normativa Euro 4.

Emozioni da condividere

Puoi diventare anche tu protagonista del Suzuki DemoRide, postando foto e video della tua prova su Facebook e Instragram utilizzando #suzukitour.